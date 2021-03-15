«Новая газета» сообщила о химатаке на здание редакции

Вход в здание, в котором находится в том числе и редакция «Новой газеты», расположенная по адресу Потаповский переулок, 3, подвергся химической атаке. В помещениях сохраняется стойкий резкий химический запах, который чувствуют все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, расположенных в здании. Источник атаки пока не установлен. На месте работают МЧС, МВД и ФСБ (здание представляет собой режимный объект).

Это не первый случай химической атаки на здание, в котором находится редакция «Новой газеты». В апреле 2017 года в редакцию пришло письмо в конверте, в котором находился неизвестный белый порошок. Первичный анализ показал, что вещество не радиоактивно, конверт изолировали и отправили на экспертизу. Отправитель письма не указал свой адрес, однако на конверте, на котором был нарисован пасхальный кулич и крашеные яйца с подписью «С праздником Пасхи!», стояла пометка «Грозный» и почтовый индекс. В качестве адресата был указан генеральный директор издания.

В октябре 2018 года неизвестные привезли к зданию редакции «Новой» три клетки с овцами, одетыми в жилетки «Пресса». За несколько дней до этого к зданию редакции неизвестные подбросили похоронный венок с угрозами в адрес журналиста Дениса Короткова, после этого там же была обнаружена корзина с отрезанной головой барана, с угрозами в адрес уже всей редакции.