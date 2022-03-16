«Новая газета» возобновила работу ленты новостей с освещением спецоперации

«Новая газета» сообщила на своем сайте, что возобновила работу ленты новостей с освещением спецоперации:

Сейчас мы временно приняли новые редакционные стандарты, которые позволят нам формально следовать требованиям властей России. <...>

От формата онлайнов нам придется отказаться, так как в потоке сообщений слишком просто ошибиться и стать фигурантами уголовных и административных дел. Обычные новости остаются, сюжеты и информационные сборки также будут появляться на сайте и в соцсетях «Новой».

Возможно, кому-то из наших читателей такой подход покажется формалистским, чересчур боязливым и вызовет непонимание. Да и сами мы не всегда понимаем, как поступить правильно. Единственное, что мы знаем наверняка, долг редакции — информировать читателей.

Да, российской журналистике вырывают последние зубы. Но у нее есть замечательное свойство — отращивать новые.