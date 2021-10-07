«Новая газета» выпустила фильм про убийство Анны Политковской

Сегодня, 7 октября, исполняется 15 лет со дня убийства журналистки Анны Политковской. Это значит, что истекает срок давности преступления. Продлить его по закону может лишь суд.
Редакция «Новой газеты» выпустила документальный фильм «Как убили Анну», где впервые рассказывает полную историю расследования, которое вела все эти годы:
Какова роль МВД и ФСБ в убийстве нашего журналиста? Почему власти делали все, чтобы увести следствие по ложному пути в поиске заказчика? Мы впервые покажем тайного свидетеля «Новой газеты», благодаря которому следствие смогло раскрыть банду убийц. Что происходило в редакции эти 15 лет? Обо всем этом – в нашем новом фильме «Как убили Анну, чья жизнь принесла стране огромную пользу, а смерть нанесла непоправимый урон».