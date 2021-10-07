«Новая газета» выпустила фильм про убийство Анны Политковской

Сегодня, 7 октября, исполняется 15 лет со дня убийства журналистки Анны Политковской. Это значит, что истекает срок давности преступления. Продлить его по закону может лишь суд.

Редакция «Новой газеты» выпустила документальный фильм «Как убили Анну», где впервые рассказывает полную историю расследования, которое вела все эти годы: