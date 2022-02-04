«Новая газета» выпустила заявление в связи с отъездом Милашиной из-за угроз властей Чечни

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина направляется в командировку за пределы России, следует из заявления на сайте издания.

«Редакция приняла решение о командировке Елены Милашиной за пределы Российской Федерации», — пишет «Новая».

В публикации подчеркивается, что Милашина придерживается протоколов безопасности, утвержденных редакцией, и ее местонахождение не отразится на освещении темы прав человека в Чечне.

24 января глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором назвал покинувшего Россию бывшего судью Верховного суда республики Сайди Янгулбаева «воплощением предательства» и пообещал найти его. Он также заявил, что Каляпин и Милашина являются террористами, «которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев».

Позднее «Новая газета» обратилась с заявлением в СК на имя главы ведомства Александра Бастрыкина с требованием возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова.

3 февраля Милашина объявила о том, что на некоторое время покинет Россию из-за угроз руководства Чечни в свой адрес.

Елена Милашина расследует темы коррупции, нарушения прав человека на Северном Кавказе и в Чечне, в частности, теракт в Беслане, убийства Анны Политковской и Натальи Эстемировой, войны в Южной Осетии.