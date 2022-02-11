«Новая газета» выставила на NFT-аукцион обложку номера с Кремлем на скале времен «зимних протестов»

«Новая газета» разместила на NFT-платформе OpenSea лот в виде невзаимозаменяемого токена (non-fungible token; NFT) — обложку номера времен протестов против ареста Алексея Навального от 1 февраля 2021 года.

Работа художника газеты Петра Саруханова получила название Kremlin on the cliff («Кремль на скале»). Стартовая цена на аукционе — 0,5 ETH ($1 598,95 на момент размещения лота).

В номер, выпущенный 1 февраля 2020 года, вошли интервью с Калоем Ахильговым о механике преследования за протестную активность, текст об угрозах журналистам за освещение митингов, колонка Натальи Черновой о возможных преследованиях детей за участие в акциях и другие материалы.