«Новая газета» запустила печатную версию на Урале

«Новая газета» с октября начинает выпускать еще одну региональную печатную версию издания — на Урале.

Официальный твиттер "Новой" пишет, что выходить газета будет с федеральными материалами и местными полосами.

Шеф-редактором региональной вкладки стал Иван Жилин, до этого бывший спецкором издания.

«Первый выпуск мы начинаем историей о пришествии на Урал грозного суверенного рунета (мы получили его первыми в России). Чудо-юдо, на которое выделено 30 миллиардов рублей, ломается в один клик», — рассказал Иван у себя в Facebook.

Он также отметил, что редакция «Новой» на Урале, расположенная в Екатеринбурге, открыта для сотрудничества с новыми авторами и ищет журналистов.