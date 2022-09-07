«Новая газета» заявила, что даже после отзыва лицензии продолжит работать «в легальном поле»

На этой неделе суд в Москве постановил аннулировать регистрации «Новой газеты» и «Новой рассказ—газеты» — журнала, который редакция запустила после приостановки работы. В рассылке читателям «Новая» рассказала читателям, что решения суда никак не повлияют на издание.

«Прежде всего, все что произошло — исключительно бюрократический спор вокруг бумажек и сроков. Никакого иного наполнения в нем формально нет. Потому "Новая газета" как работала в легальном поле, так и продолжит — используя все свои возможности. Их достаточно. И наши тексты — по-прежнему будут попадать к читателям», — говорится в письме.

Журнал «Новая рассказ-газета» пока что продолжает выходить, в типографию ушёл уже четвёртый выпуск. И издание будет выходить до тех пор, пока решение Басманного суда не вступит в силу. Это случится после апелляции, то есть не скоро.

«А потом? А потом — выйдет другой журнал», — написала редакция.

У основной «Новой газеты» выпуск был прекращён ещё в конце марта, но сейчас редакция работает над восстановлением. Сайт издания был приостановлен также в конце марта после того, как редакция получила второе предупреждение от Роскомнадзора. 15 сентября Верховный суд будет рассматривать вопрос о ликвидации сайта как СМИ.

«Ну, СМИ не будет, а сайт останется», — сообщила «Новая».