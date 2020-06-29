«Новая газета» заявила о давлении на своих журналистов

«Новая газета» заявила, что на ее журналистов, которые сейчас работают на Таймыре и выясняют подробности аварии на Норильский ТЭЦ, оказывается давление. Об этом говорится в новости на сайте газеты и в заявлении главного редактора издания Дмитрия Муратова на «Эхе Москвы».

Как рассказывает Муратов, с 11 июня в Норильске и в целом на Таймыре работают корреспонденты «Новой газеты» Елена Костюченко и Юрий Козырев. Они выясняют «истинные масштабы катастрофы» после разлива десятков тысяч тонн дизельного топлива на Норильской ТЭЦ-3. «Хотели проверить, правду ли говорят президенту Путину о том, что авария фактически локализована», — пишет Дмитрий Муратов:

За две недели работы на Таймыре, несмотря на указ губернатора края и федеральные законы, Костюченко и Козырева многократно задерживали, их передвижение ограничивали всякими проверками, они находились под наблюдением, доходило до того, что непонятные «общественники» вместе с полицией на вертолете преследовали катер, на котором они передвигались по одной из рек.

Кроме того, утром в субботу, 27 июня, в аэропорту Норильска сотрудники службы безопасности остановили депутата Мосгордумы Сергея Митрохина при посадке на рейс в Новосибирск. Депутата пригласили журналисты, чтобы передать собранную информацию, а также образцы воды и почвы. Пробы собрали из озера Пясино и реки Пясина экологи «Гринпис» в присутствии журналистов «Новой» для экспертизы.

Как пишет газета, сотрудники безопасности аэропорта сказали Митрохину, что он должен был оформить разрешение на вывоз проб в департаменте безопасности «Норникеля», «так как "Норникель" решает, что можно вывозить, а что нет».

По данным издания, пробы проверили детектором, который не обнаружил опасных веществ. Однако начальник смены Александр Стебаев якобы объявил, что в полицию сообщили о попытке провоза горюче-смазочных веществ рейсом, на котором должен был лететь депутат. В связи с этим пробы должны изъять и передать полиции.

В итоге сопровождающий Митрохина эколог «Гринписа» отказался от полета и выехал с пробами из аэропорта. Сам депутат улетает обратно в Москву.

По словам Дмитрия Муратова, «Новая газета» обратится с заявлением о воспрепятствовании журналистской деятельности в Следственный комитет.