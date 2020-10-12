«Новая» прервала командировку Ильи Азара в Армению

«Новая газета» сообщила на своем сайте о досрочном прекращении командировки своего специального корреспондента Ильи Азара в Армению, в том числе в зону боевых действий в Нагорном Карабахе. Причиной такого решения названо давление со стороны МИДа Армении, которое в редакции оценили как препятствование деятельности журналиста.

В редакции рассказали, что ранее в телефонном разговоре экс-глава МИД самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Карен Мирзоян требовал от Азара удалить из опубликованного на сайте репортажа из города Шуши информацию о том, что военные Армении находились в культурном центре – гражданском объекте. Мирзоян настаивал, что эти данные не соответствуют действительности. Спецкор «Новой» предлагал дополнить материал официальным комментарием МИДа, в котором могла быть отражена и указанная позиция. Комментария не последовало. Удалять часть сведений из текста Илья Азар отказался, так как уверен в их достоверности.

«”Новая газета” предоставляет возможность высказаться всем сторонам конфликта, однако мы считаем достоверными факты, под которыми подписался наш журналист», - отмечают в издании.

8 октября стало известно об отзыве журналисткой аккредитации Азара армянским МИДом. Еще с 2011 года Илья также является персоной нон-грата в Азербайджане, в том числе за работу в Нагорном Карабахе.

В редакции «Новой» добавляют, что сложившаяся ситуация никак не повлияет на принципы освещения вооруженного конфликта: «Редакция призывает к немедленному прекращению огня и мирным переговорам».