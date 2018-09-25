Как студенту начать работать в «Новой газете»

— Почему, выбирая для себя стажировку, остановились на «Новой газете»?

— Я начал работать в «Новой» в марте нынешнего года. Не хотелось идти на какой-нибудь новостной ресурс и писать для него рерайты. На первом курсе я, как и все, занимался этими бесполезными вещами, а тут вдруг подумал: «Зачем писать для «мертвого» портала, если можно пройти практику в настоящем СМИ?». И написал на общую почту «Новой».

С моим неумением говорить (сейчас я знаю, что почти все пишущие журналисты ужасно говорят) я мог работать либо в хипстерском журнале, либо в общественно-политической газете, но «Метрополь» на тот момент уже не существовал, а никаких газет, кроме «Новой» я не признавал.

В письме я охарактеризовал себя как ответственного студента 3 курса (приписал годик), который готов выполнять «принеси-подай» работу в редакции. Через пару недель мне ответила Ольга Николаевна Боброва, заместитель главного редактора (просто она в газете занимается молодняком). Написала, что ждет меня на разговор и попросила «захватить с собой голову и не приносить никаких своих творений». Но я все равно взял какое-то школьное сочинение про свалку в своем городе. «Новая» казалась мне тогда оппозиционным изданием, которое интересуют лишь проблемы в жизни российского общества, а коллектив редакции я представлял себе как угрюмых интеллектуалов.

— «Новая газета» — издание не такое распространенное, как, например, «КП». Как вы с ней познакомились?

Я приехал в Москву из небольшого города Абдулино Оренбургской области. Помню, как в старших классах, отец иногда подсовывал мне «заметки» из «Новой газеты», которые я не всегда дочитывал до конца, но всегда внимательно разглядывал «рисунки» Петра Саруханова на первой полосе газеты.

Чуть позже, во время подготовки к Всероссийской олимпиаде по литературе, я наткнулся на классные лекции Дмитрия Быкова по истории советской литературы и подумал: «Ого, а ведь я видел этого усатого дядю на последней полосе той газеты». И стал внимательно читать «Новую». Из дома она к тому времени пропала — сосед, у которого отец брал газету «на почитать», не стал оформлять подписку, а на старых номерах мама чистила селедку. Поэтому я ходил на железнодорожный вокзал в своем городе, где находилась самая продвинутая «Роспечать» — это было единственное в городе место, где газета периодически появлялась (ее привозили из Самары). Потом «Новая» и оттуда исчезла. Отец научил меня относиться к газете трепетно и прочитывать ее от начала до конца. Уже в то время я интуитивно понимал «прикол» «Новой» — в этой газете было место для литературы. Например, я с удовольствием читал материалы Бориса Бронштейна и Юрия Роста. Каким нескучным языком они были написаны! С такими представлениями о газете 26 февраля 2018 года нарядный и волнующийся я шел на разговор с редактором отдела специальных репортажей «Новой газеты» Ольгой Николаевной Бобровой.

— С чего начался и чем завершился первый поход в редакцию?

Ольга Николаевна без прелюдий начала меня весело спрашивать, о чем я хочу писать. Я, проглатывая окончания, рассказал про важность честной журналистики в условиях современной России.

— А конкретно о чем написать хотели бы? — переспросила она меня, погрустнев.

— Ну, — говорю, — про большую культуру.