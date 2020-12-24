Зачем «Новая газета» пошла в TikTok

TikTok существует уже четыре года, но так и не стал привычной площадкой для наших СМИ, особенно общественно-политических. Тем интереснее опыт тех немногих, кто все-таки решился выйти на эту платформу. «Новая газета» смогла набрать уже 10 тысяч подписчиков в своем аккаунте TikTok. Редактор видеопроектов «Новой» Сима Свердлова рассказала в интервью ЖУРНАЛИСТУ о том, как это вышло.

— Зачем такому серьезному общественно-политическому изданию как «Новая газета» нужно было заходить в TikTok?

— Здесь концепция такая. Аудитория TikTok на 70% состоит из ребят от 14 до 24 лет. Им бывает сложно понять, что происходит вокруг, кто такой Навальный, кто такой Песков, в чем смысл того или иного общественного конфликта. Для «Новой газеты» TikTok — это возможность этой аудитории все объяснять.

Эти ребята окончат школу, университет и придут к нам, потому что они с «Новой» были знакомы. В TikTok полно всяких других людей, включая, например, [главного редактора RT Маргариту] Симоньян, но мы ни с кем не соревнуемся. TikTok — это вклад в будущее нашей газеты.

— Все-таки, по большей части, контент в TikTok развлекательный. Но «Новая» никого и никогда не развлекала. Заходя в TikTok, вам, похоже, придется принести что-то в жертву?

— TikTok — это не про смысловое упрощение. Это, скорее, упрощение формы, словесное упрощение. Это не про ток-шоу, где все кричат. За съемкой и видео под какую-то популярную музыку и танцами может стоять разбор чего угодно, вплоть до коронавирусной статистики и последних новостей. Это не значит, что мы жертвуем качеством контента «Новой», мы просто создаем другой контент.

— В голове у меня крутится репортаж журналистки «Новой газеты» Елены Костюченко «Это шторм» из «красной зоны» московской больницы. Как с таким материалом можно зайти в TikTok?

— Я вам с ходу несколько вариантов дам. Самый очевидный, первый вариант, который мне пришел в голову. У нас есть видео и фото от Лены Костюченко и Юрия Козырева, и мы просто рассказываем под какую-то музыку, как они пришли в «красную зону» 52-й клинической больницы Москвы и что они там делали.

Но это не значит, что это должно быть весело и смешно, это должно быть увлекательно по контенту. Это такой же подход, как с YouTube и подкастами. Аудитория TikTok совсем молодая, и с ней, с одной стороны, легче, а с другой, сложнее взаимодействовать, ее надо увлечь.

Другой вариант — это прочитать отрывки из репортажа «Это шторм» или дать какие-то записи журналистов. Мы, например, выкладывали архивные записи с Анной Политковской. И такой вариант тоже есть.

— С какими сложностями вы столкнулись, заходя в TikTok?

— Есть одна сложность — у нас нет ни примера, ни ориентира, потому что мы первое российское независимое общественно-политическое издание в TikTok. Мы пробуем разные форматы, перед нами открыт весь TikTok. Осталось только понять, что нам подходит больше. Пока мы экспериментируем, но не всегда эксперименты бывают удачны.

— The Washington Post давно в TikTok. Вы следите за ними? Подходит ли вам их опыт?

— Да, мы за ними следим, но у них совершенно другая история. Начиная с того, что The Washington Post имеет отдельную команду, которая занимается TikTok. У нас эта команда тоже есть, но она держится только на собственных ресурсах и на личной заинтересованности.