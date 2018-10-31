Ноябрьский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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Главная тема ноябрьского номера — телевидение. Кто и почему сегодня играет в ящик? Как деформируется центральное ТВ? Чем дышат региональные телевещатели? Чего хотят телесмотрители? В чем сила YouTube? И в чем его правда? Мы прекрасно понимаем, что попробовали объять необъятное и замахнуться на Вильяма ихнего Шекспира. Но чтобы замах на рубль не обратился ударом на копеечку, мы решили остановиться на самых животрепещущих вопросах, изменив привычный для подобных тем угол обзора на 360 градусов.

«Нет института, где учили бы на председателя Cоюза журналистов». Главный редактор ЖУРНАЛИСТА Любовь Петрова поговорила с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым о том, какими он увидел региональные СМИ, что удалось сделать за год, будущем журналистики и СЖР, отмечающем в нынешнем году вековой юбилей.

Проклятие 21‑й кнопки. Генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких объясняет, почему независимые региональные телеканалы могут исчезнуть уже завтра. В буквальном смысле.

«Когда блогеров приглашают на телевидение, они прыгают туда, как кенгуру». Откровенное интервью c «нежным редактором» «вДудя» Татьяной Мингалимовой. Все, о чем вы хотели узнать, мы не побоялись спросить.

И «Гений», паразитов друг. Субъективные заметки участника популярной телеигры. После прочтения этого текста, телемир для вас никогда не станет прежним.

Сами мы местные. Формулой спасения регионального ТВ делится генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин. Переменная величина — телеканал «Татарстан-24».

Протоколы сиамских близнецов. Что общего у Олега Меньшикова, Михаила Ширвиндта и Басты? Препарируем популярные YouTube-шоу.

Тонкая прямая линия. Александр Скорбенко, главный редактор газеты «Тюменская область сегодня», рассказывает об уникальном для страны опыте — открытии в редакции собственной студии онлайн-трансляций.

Лихо одноглазое. Что нужно знать, чтобы смотреть телевизор осознанно, не давая себя «зомбировать»? Как обычный ведущий шоу ежедневно погружает телезрителей в транс? Почему миллионы смотрят «Дом-2»? На эти актуальнейшие вопросы максимально честно отвечает кандидат психологических наук, гипнотерапевт Кирилл Бондарь.

Зашейте карманы, откройте рот. История создания легендарной программы «Взгляд» устами одного из ее создателей, Владимира Мукусева. В деталях.

Новостная отбивная. «Как аудитория регионального медиаресурса может превышать население этого региона?» — поражаемся мы. «Элементарно!» — отвечает директор калининградского портала Клопс.Ru Дмитрий Подгорчук. Текст для начинающих Ватсонов и не только.

Газета в твердых щупальцах. Может ли машина заменить интуицию журналиста? Швейцарская медиакомпания Tamedia создала «бесчеловечный» алгоритм для новостного приложения и поняла: может, да не совсем. Выдыхаем.

Принеси мне то не знаю что. Заведующий нашей фотомастерской Юрий Трубников выяснил, как живется бильдредактору на Руси сегодня. Инсайды в ассортименте.

Кроме этого — мониторинг беззакония от Фонда защиты гласности, советы по газетному дизайну от Сергея Мешавкина, азы фельетона от Леонида Флорентьева, суровый (но справедливый) разбор текста продвинутого журналиста от Инны Тимченко и многое другое!