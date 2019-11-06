Ноябрьский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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Уже забыли, по какому случаю гуляли 4 ноября? В таком случае, примирившись с погодными условиями и поддерживая профессиональное единство, в согласии со здравым смыслом — читайте ЖУРНАЛИСТ.

В середине 20-х годов прошлого века «душа партии» Николай Бухарин обратился к советскому крестьянству с призывом «Обогащайтесь!». Доверчивых вскоре раскулачили, а самого Бухарина расстреляли. Что не помешало нам сделать этот лозунг главной темой ноябрьского номера.

Итак, поговорим о журналистике как бизнесе. Чтобы сотрудники меньше пили и лучше ели, задумайтесь о бизнес-модели.

• Своим опытом делится газета «Ведомости» — единственное в России издание, имеющее мобильную подписку. Но это не точно. Но они так говорят.

• Воронежский секрет: как удержать читателя, не потеряв рекламодателя. Черноземный триллер.

• Изучать свою аудиторию, не производить ненужный контент — рецепт выживания, который рекомендует наш эксперт Мария Горохова. Впрочем, не придумывать ненужный контент нам советует и президент.

• С глобальным трендом — вычислить свою аудиторию и лечь под читателя в требуемой им позе — категорически не согласен не святой, но великий Мучник — гражданин-начальник томской компании «ТВ2»:

• Говорите о том, что кажется интересным вам. И вы найдете свою аудиторию. И рискуйте. ЖУРНАЛИСТ из последних сил поддерживает эту непопулярную ныне точку зрения.

А также:

• УПК выше, чем закон о СМИ?

• Почему для писателей социально значимые проекты так же важны, как для читателей?

• Пэйвол, исполненный очей. Кто это?

Еще:

• Специально для вас Сергей Мешавкин остановит на скаку «Спорт-Экспресс», а Леонид Флорентьев войдет в горящую избу отечественного фельетона.

• И самое важное: президенту факультета журналистики МГУ Ясену Засурскому — 90! Поздравляем мэтра.

• Присоединяйтесь, господа, присоединяйтесь.