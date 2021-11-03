Ноябрьский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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И все-таки мы вертимся!

Остап Бендер, как известно, знал четыреста сравнительно честных способов отъема денег у аудитории. Эксперты ЖУРНАЛИСТА насчитали двадцать семь. Не Рио-де-Жанейро, конечно, но вполне достаточно, чтобы не чувствовать себя чужим на этом празднике жизни.

Итак, в свежем номере журнала вы найдете все известные на сегодняшний день способы заработать на своем медиа. Монетизация СМИ и стала нашей главной темой ноября.

• Упомянутые выше 27 способов увода денег у читателя перечислены и проанализированы в статье «Деньги любят умных».

• Тому, как ищут (и находят) рекламодателя расплодившиеся в России по осени «иноагенты», посвящен материал «Светлая голова ”Медузы”».

• О том, как сегодня зарабатывает региональная пресса, вы узнаете из мини-интервью под общим трезво-оптимистическим заголовком «На жизнь хватает».

• Под занавес — ария индийского гостя. Неха Гупта поет о том, как крупнейший индийский медиабренд стал площадкой цифровой торговли с 60 миллионами участников. Священные коровы в восхищении.

• Но есть у ноябрьского номера ЖУРНАЛИСТА и вторая главная тема, посвященная вручению Нобелевской премии мира за 2021 год. Ее, как вы, конечно, помните, получили наши коллеги — главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и основательница филиппинского онлайн-издания Rappler Мария Ресса «за усилия по сохранению свободы выражения мнений как непременного условия для демократии и устойчивого мира».

В своем обращении председатель Норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен отметила бесстрашие и принципиальность обоих, последовательность в отстаивании правды и профессионального достоинства (статья «”Нобель” для журналистов»).

Подборка интервью «Весь мир смотрит, как мы здесь кувыркаемся» ознакомит вас с реакцией медиасообщества на это важное и радостное для всех нас (за известным исключением) событие. К которому, кстати, каким-то боком прислонилась и «Школа фельетона»: там помещен текст, в свое время заказанный для «Новой» будущим нобелевским лауреатом ведущему нашей постоянной рубрики Леониду Флорентьеву («Брудершафт с нобелиатом»).

• Скажите, вы когда-нибудь становились жертвой дипфейка? Нет? А придется, если вы пренебрежете глубоким изучением статьи «Не верь глазам своим» в разделе МЕДИА.

• Там же вы узнаете, что на свете много чудес: в Скандинавии, например, подкасты напрямую влияют на увеличение доходов от подписки, а в Нью-Йорке навар от онлайн-подписки уже превышает поступления от печатных тиражей. Отсюда же Макс Корнев увезет вас в метавселенную, а Камилла Нигматуллина вернет на грешную, хотя и цифровую, землю.

• «Массовой записи в иноагенты у нас нет». Так говорит президент России. А как все обстоит на самом деле, вы узнаете из заметки Бориса Тимошенко (раздел СОБЫТИЯ).

• Главное для газетчика — освещать настоящую жизнь, которой живет подавляющее большинство наших сограждан, а не параллельную вселенную, существующую на федеральных каналах, считает главный редактор газеты «Пензенская правда» Павел Шишкин (раздел РЫНОК).

• Те, кого волнует трудная судьба закона о семейно-бытовом насилии, обязательно заинтересуются интервью с Оксаной Пушкиной (раздел ПРОФЕССИЯ). Там же — беседа с видеоблогером Татьяной Мингалимовой.

• Поскольку в стране на глазах растет поголовье чрезвычайно ранимых и обидчивых граждан и даже целых групп населения, сверхактуальным выглядит «Путеводитель по оскорблениям» Романа Жолудя.

• Впрочем, когда у нас было легко? Тревожной была в Москве и осень 1993-го, послужившая фоном для фотоохоты Юрия Феклистова на Майкла Джексона. Эта историю вы найдете на последней странице ноябрьского номера ЖУРНАЛИСТА.