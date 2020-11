Ноябрьский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

Свежий номер ушел в типографию, а цифровая версия уже доступна на нашем сайте.

Главная тема ноябрьского номера — дистрибуция.

Поскольку вторая ковидная волна обнулила все праздники и смыла с наших улиц массовые гуляния, ЖУРНАЛИСТ решил объявить 7 ноября Днем великой и ужасной дистрибуции. А весь ноябрьский номер, который мы сегодня предлагаем вашему вниманию, посвятить тому, что когда-то называли «распространением печатных изданий» и что во все времена служило мостиком между СМИ и читающей публикой.

• Плох тот редактор, который не носит в ранце жезл Маршала Маклюэна. The medium is the message, сказал некогда этот великий исследователь проблем коммуникации. Отсюда делаем вывод: дистрибуция важнее сообщения, ибо она и есть сообщение. Или так: без дистрибуции никакое ваше сообщение до читателя не дойдет.

• Современное изобилие контента порождает изжогу. Аудитория заработала информационное ожирение, и в мире медиа хорошо чувствует себя не тот, кто открывает ресторан высокой кухни, а тот, кто может быстро запустить локальный «макдоналдс» по франшизе.

• Впрочем, у журналистов есть одна не технологическая, а гуманитарная ценность: доверие читателей. Станет ли этот козырь решающим в борьбе за самый ценный ресурс ХХI века — внимание — покажут ближайшие годы.

• Опрос наших коллег на местах показывает, что для региональных изданий едва ли не единственный способ решить проблему дистрибуции — создание собственной службы доставки.

• Оптимистичную ноту в обсуждение темы вносит Александр Оськин, вице-президент СППИ (ГИПП) по распространению печатной продукции, уверяющий, что после пандемии утомленная карантином публика газеты будет читать с чувством облегчения.

• Ему вторит Наталья Березнякова, главный редактор газеты «Пенсионер» (Свердловская область): «Настоящая лавина признаний в любви накрыла «Пенсионер» весной нынешнего года, когда практически вся читательская аудитория издания оказалась запертой в четырех стенах в условиях самоизоляции».

• О своем опыте налаживания дистрибуции рассказывают главный редактор интернет-издания об образовании и воспитании детей «Мел» Надежда Папудогло и генеральный директор «Банковского обозрения» Дмитрий Равкин.

• Своим путем пошла «Бумага», создавшая в июле 2020 года клуб друзей, помогающий формировать вокруг издания лояльное сообщество и облегчающий монетизацию во время пандемии.

• О «комсомольской аномалии» рассказывает Анна Швецова. Дело в том, что в Комсомольске-на-Амуре блогерский паблик Komsagram оказался популярнее всех официальных СМИ.

• На кого равняться в новостных рассылках, вы узнаете из заметки Анастасии Филипповой «Блюстители почтовых ящиков».

Признаемся: в утверждении, что проблеме дистрибуции мы посвятили весь ноябрьский номер, есть некая большевистская отрыжка.

•Все наши традиционные рубрики, разумеется, на месте. Вы узнаете, как закон защищает журналистов в случае физического воздействия или психологического давления, познакомитесь с творчеством фотографа Дмитрия Байрака, обладающего особым, «инфракрасным» взглядом на окружающую действительность, еще раз задумаетесь об этичности и уместности «кликбейтных» заголовков.

