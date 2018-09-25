В новгородском медиахолдинге планируется оптимизация: областной Союз журналистов обеспокоен готовящимися сокращениями

Руководство областного медиахолдинга ОГАУ «Агентство информационных коммуникаций», получающего бюджетное финансирование, собирается сократить несколько десятков человек. Правление новгородского областного отделения Союза журналистов России выразило беспокойство по поводу оптимизации и заявило, что фактически районная пресса будет уничтожена.

Правление новгородского отделения СЖР отметило, что районки — и так самые уязвимые СМИ региона, находящиеся в состоянии выживания. Стало известно о планах сократить газеты до восьми полос, и из них в лучшем случае только две будут о жизни на местах:

Что это значит для районок, которые уже объявили подписную кампанию на второе полугодие и читатели которых уже заплатили где-то за 12-полосные, а где-то и за 16-полосные издания? Это значит не только неминуемое сокращение читательского интереса, ведь местных жителей больше волнуют собственные беды и чаяния, чем стратегические планы развития региона и федеральная повестка — для этого есть другие СМИ, об этом может рассказать и областная газета «Новгородские ведомости», также входящая в холдинг, и областной телеканал.

Из числа сотрудников районных газет предполагается сократить 40 человек, оставив в редакциях по три работника: главный редактор, менеджер по рекламе и один журналист. Например, в редакции газеты «Наша жизнь» Пестовского района хотят уволить шесть человек из девяти. Главным образом, это женщины предпенсионного возраста, для которых аналогичной работы в районе нет.

Уведомления об увольнениях в редакциях ожидают 1 октября 2018 года. Директор ОГАУ «АИК» Сергей Бондаренко подтвердил корреспонденту «Новгород.ру» информацию о сокращениях. По его словам, они запланированы на начало декабря, точное количество сотрудников, которые попадут под сокращение, собеседник назвать не смог, сказав, что это несколько десятков. На вопрос, почему было принято такое решение, Сергей Бондаренко ответил: «Из-за отсутствия денег». Половину той суммы, которая выделяется из бюджета, холдинг зарабатывает на рекламе, но этого все равно не хватает.

В Союзе журналистов подчеркнули, что эффективность расходования средств холдинга на районные СМИ остается непрозрачной. Особенно с момента присоединения к нему в 2015 году новгородского областного телевидения. Правление требует обнародовать отчёты о финансово-хозяйственной деятельности холдинга, обосновать необходимость оптимизации районных газет и рассмотреть возможность возвращения редакциям районных газет юридической и финансовой самостоятельности: