«Новгородские ведомости» победили в национальном конкурсе журналистов

Коллектив областной газеты «Новгородские ведомости» стал победителем XXVIII национального конкурса журналистов «Экономическое возрождение России». «НВ» получили награду в номинации «Лучшее региональное СМИ» за серию материалов о малом и микробизнесе региона.

Вчера, 7 апреля, в Москве, на площадке международного информационного агентства «Россия сегодня» прошла церемония награждения победителей конкурса, который ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой России в партнерстве с Союзом журналистов России. Также в рамках деловой программы состоялся Всероссийский форум деловых СМИ, в ходе которого участники четырех секций обсудили актуальные проблемы медиаотрасли в новых экономических условиях.

В адрес участников конкурса поступили приветствия от председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Награду главному редактору «НВ» Игорю Свинцову вручили президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин и генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

— Сегодня экономика — самая востребованная тема в массмедиа, — отметил Игорь Свинцов. — И популярна она благодаря читательскому запросу. Многие надежды и опасения за качество жизни людей с нею связаны напрямую. Экономика — это не только про цифры, это прежде всего про активных и целеустремленных людей, которые и надежду дарят, и примером помогают.

Источник: Новгородские ведомости