Руслан Новиков: «Кризисным менеджером я работаю всю жизнь»

Но ни одного прекрасного финансового показателя мы бы не добились без наших ключевых аудиторных показателей. И если так же пристально, по отклонениям, не следить за поведением аудитории и газеты, и наших основных цифровых медиа, и соцсетей, то можно зациклиться на финансовых показателях, которые ничего не стоят без потребителя. Поэтому, конечно, аудиторные данные для нас — показатель номер один.

— Вы занимаете должность генерального директора ИД «Аргументы и факты» с декабря 2014 года. Два последних пандемийных года — самое тяжелое время для компании и для вас лично за это время?

— Так получилось, что я всю жизнь работаю кризисным менеджером. Я часто шучу, что это, видимо, карма.

Я не скажу, что последние два года — однозначно самые сложные. Я, конечно, не буду утверждать, что они были простыми. Но, например, 2015 год для меня получился очень тяжелым персонально. Я стал генеральным директором издательского дома в декабре 2014-го, но до этого я работал в совете директоров и занимался планом выхода из потенциального кризиса, который грозил не только компании, но и рынку в целом. И 2015 год стал годом очень серьезных трансформаций, которые были намечены в 2014 году. Тогда мы попрощались с большим количеством людей и перестроили работу служб. Для меня это был очень трудный период и психологически, и физически. За 2015 год я, наверное, съездил пообедать раза три-четыре. Плюс в этом же году наш офис переехал на Мясницкую, перебирались из офиса в офис. И при этом нужно было не потерять ни одного читателя, ни одной копейки выручки, ни одного пользователя, ни на секунду не остановить работу. Это было непросто.

Тяжелым стал и 2018 год, несмотря на выполнение плана: менялся рынок распространения, случилась череда банкротств.

Следует добавить, что с июня 2019 года по декабрь 2020 года я был президентом Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП). И эта работа для меня оказалась даже тяжелее, чем управление непосредственно компанией, которая мне вверена акционерами. Потому что это, конечно, очень серьезный уровень ответственности (ты отвечаешь, по сути дела, за судьбу целого рынка, целой отрасли) и более сложная история с точки зрения управления: одно дело — единая команда, которая получает деньги за свою работу, которая замотивирована добиваться результата и для которой это львиная доля жизни, и совсем другое дело — общественная организация, когда у каждого ее члена — свое видение и свои интересы.

Вообще, идеальный шторм и любые кризисные явления для меня проще, чем стагнация, в которой непросто найти мотивацию, причины и поводы что-то менять, что-то делать по-другому. Здесь у тебя просто нет вариантов не менять, не пробовать другую работу, другие режимы, другие варианты. И это помогает. Это на самом деле дает некий дополнительный драйв. И на этом драйве можно сложные периоды проходить довольно уверенно.

— Почему вы приняли решение возглавить медиакомпанию? Чем заинтересовала вас эта работа?

— Изначально не было такого плана. Я пришел в совет директоров для того, чтобы оценить бизнес, посмотреть его показатели, динамику, расписать процессы и понять, что можно сделать с этим активом в некой перспективе, а именно в ближайшие пять-семь лет. Но когда я получил такое предложение, отказаться на тот момент я уже не мог. Не потому, что от таких предложений не отказываются (отказаться можно от любого предложения), а потому, что для меня это очень интересный и очень серьезный профессиональный вызов. Это была новая и неизведанная для меня отрасль. И я пришел в бизнес, который требовал трансформации, модификации всех процессов, на которых он построен. Задача стояла и стоит серьезная: нужно, с одной стороны, очень бережно относиться к тому, что составляет наши мощные принтовые активы, которые по-прежнему номер один в стране, а с другой стороны — правильно развивать новые направления.

— В интервью InterComm.media, вспоминая то время, вы сказали: «Первое, что я услышал от журналистского коллектива: «За минувшие шесть лет вы наш четвертый директор». Мне давали примерно полгода, потому что считали «парнем с завода», который вчера от станка отошел и сегодня пытается внедрить те же управленческие принципы и бизнес-процессы, которые работали на заводе». Вас это не задевало?

— Это абсолютная правда, я действительно слышал эти слова. Я считаю, хорошо, что люди говорили мне их в лицо, — значит, в коллективе здоровый климат. Потом, это все-таки звучало не в виде оскорблений, а во время бесед о том, насколько тяжело работать в этом бизнесе и что даже самые талантливые управленцы не справляются и уходят либо сами, либо их уходят. А скепсис был понятен: я же действительно пришел не из рынка, без опыта работы в медиа. Меня это не огорчало. Я и тогда говорил: неважно, сколько мне суждено месяцев или лет провести на этом посту, но я постараюсь сделать максимум, чтобы эта компания чувствовала себя хорошо под моим руководством.

— Насколько трудно было внедрить «заводские» наработки в новом для вас бизнесе?

— Базовые бизнес-процессы на самом деле для любой отрасли унифицированы. Да, есть отраслевые особенности, в которые ты как руководитель обязан погрузиться, и у тебя на это в зависимости от ситуации есть в среднем полгода: понять ключевых людей, лидеров мнений, войти, что называется, в тусовку, разобраться в рынке и из чего он состоит. Но неважно, что вы продаете — рекламу, тиражи, пустые банки или карандаши, — это все равно процесс продажи, который немного меняется в зависимости от отрасли. Или процесс закупки товаров или услуг. Или процесс производства контента и самой по себе газеты. Это все равно что если бы вы просеивали песок на фракции и потом из этого песка что-то дальше делали. Естественно, в медиа более сложные коллективы, более сложные в чем-то процессы, потому что их трудно механизировать, трудно ими управлять с помощью цифровых продуктов. Но все базовые бизнес-процессы (управление финансами, персоналом, маркетингом, продажами, снабжением, рекламой, связями с общественностью и т.д.) и здесь работают, просто немного по-другому.