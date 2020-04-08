Новое федеральное СМИ с уральскими корнями представило сайт и приступило к работе.

Интернет-издание «Октагон» с редакциями в Екатеринбурге и Москве, созданное на базе закрытого интернет-СМИ Bombus, представило сайт и приступило к работе. Об этом сообщил URA.RU главный редактор издания Игорь Рябов. Издание финансируют, в том числе, уральские акционеры, уточнил он:

Многие говорят о причастности к нашему финансированию [владельца телеканала „Царьград“, миллиардера Константина] Малофеева, [владельца РМК Игоря] Алтушкина, [гендиректора УГМК Андрея] Козицына. Если мы будем это опровергать — потеряем интригу. Скажу, что средства мы с [главой наблюдательного совета „Октагона“] Сергеем Михеевым привлекли из самых разных уголков России: есть и Урал, и Москва, и другие регионы. У нас устойчивое финансовое положение, запас [по финансированию] рассчитан на 2-3 года.

Издание планирует зарабатывать за счет рекламы, но пока не имеет контрагентов.

Рябов отказался назвать конкретные целевые показатели по посещаемости, уточнив, что цель — «держать высокую профессиональную марку в плане контента». Он намерен конкурировать с URA.RU, Медузой, DailyStorm и Znak.com.

Новое издание было создано за три месяца. В его составе работает часть сотрудников издания Bombus: шеф-редактор Анна Ласкутова, руководитель службы новостей Полина Достовалова, журналисты Ростислав Журавлёв, Игорь Лесовских и Мария Полоус. Всего в редакции «Октагона» 17 журналистов.