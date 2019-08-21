Новое руководство «Рустави 2» уволило ряд ведущих журналистов

Начальник информационной службы «Рустави 2» Нодар Меладзе и журналисты Георгий Габуния уволены. Об этом сообщил генеральный директор грузинского канала Паата Салия.

Также уволены Георгий Лаперашвили, Нанука Жоржолиани и Эка Квеситадзе.

По словам гендиректора, причиной стал конфликт интересов. Увольнение некоторых сотрудников произойдет после того, как они вернутся из отпуска.

В ночь на 8 июля «Рустави 2» на несколько часов остановила вещание из-за протестов, вызванных обращением Георгия Габунии к президенту России Владимиру Путину. Власти обеих стран осудили его высказывания, в Госдуме задумались о запрете ввоза грузинских вин.

В конце июля сменился владелец «Рустави-2». Бизнесмен Кибар Халваши выиграл дело у прежних владельцев в ЕСПЧ и назначил гендиректором своего адвоката Паату Салия вместо Ники Гварамии, который был известен резкой критикой в адрес Москвы.