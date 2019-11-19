Наталья Козлова: «Городская газета с небольшим тиражом не в состоянии самостоятельного выжить в условиях обвального снижения рекламы»

Губкинская газета «Новое время» занимается реализацией спецпроектов уже пять лет
Губкинская городская газета «Новое время» целенаправленно занимается реализацией спецпроектов уже пять лет. Как показала практика, регулярные публикации на определенную тему способствуют расширению целевой аудитории издания: читатели с удовольствием включаются в дискуссию и охотно откликаются на предложения редакции поучаствовать в разнообразных акциях.
За пять лет коллектив «Нового времени» в рамках грантовых конкурсов Минкомсвязи РФ реализовал пять журналистских проектов: «Губкинская школа здоровья» (2015 г.), «Все лучшее в людях — из детства» (2016 г.), «Воспитание экологической ответственности» (2017 г.), «Марафон добрых дел: от сердца к сердцу» (2018 г.), «Путь к долголетию: здоровье, спорт, творчество» (2019 г.). Все эти проекты завоевали популярность у читателей «Нового времени» — во многом благодаря нашим мероприятиям, которые мы проводим в рамках того или иного проекта.
Например, в ходе реализации проекта «Марафон добрых дел: от сердца к сердцу» «Новое время» предложило трем губкинским молодым учителям, которые успешно презентовали свои новаторские методики на муниципальном этапе конкурса «Педагогический дебют», взять под профессиональную опеку детей с ограниченными возможностями здоровья.
Мы организовали и провели на центральной площади первый в городе аукцион картин учащихся детской художественной школы. Вырученные деньги были переданы общественной организации матерей детей-инвалидов.
Была организована поездка 17 воспитанников социально-реабилитационного центра для детей и подростков на выставку в сопровождении журналистов «Нового времени». Большой отклик у читателей получила благотворительная акция «Варежки от бабушки»: 28 пар варежек, связанных нашими читательницами из шерстяных ниток, которые по просьбе «Нового времени» предоставили магазины-спонсоры, были переданы детям-сиротам из приюта.
К акции «Чистый четверг в доме ветерана» редакция привлекает школьников и учащихся горно-политехнического колледжа. Подростки посещают одиноких пенсионеров, помогают им с уборкой дома и двора, пропалывают и вскапывают огород, проводят мелкий ремонт.
Проект «Воспитание экологической ответственности» был направлен на популяризацию экологических знаний среди жителей округа. Редакция организовала встречи школьников с руководителями местной сети приема вторсырья и поездку подростков на завод по переработке макулатуры. Публикации в газете и встречи со специалистами-экологами способствовали активизации сбора макулатуры школьниками — за год дети собрали почти 100 тонн вторсырья.
Самое главное — названные журналистские проекты способствовали развитию волонтерского движения в городском округе, вовлечению в него жителей разного возраста.
НА ПУТИ К ДОЛГОЛЕТИЮ
Губкинский городской округ — это небольшая территория с мощными горнорудными предприятиями. Лебединский ГОК и комбинат КМАруда — крупнейшие российские производители железорудного сырья. Лебединский ГОК дважды занесен в Книгу рекордов Гиннесса как предприятие, имеющее крупнейший в мире карьер по добыче негорючих полезных ископаемых. Именно поэтому здесь необходимо уделять большое внимание вопросам экологии, улучшения качества жизни, профилактики заболеваемости, развития физической культуры и спорта — всему тому, что способствует продлению активной жизни человека. Редакция выбрала для подачи на получение субсидии Роспечати в этом году проект «Путь к активному долголетию: здоровье, спорт, творчество», чтобы с помощью публикаций ориентировать жителей округа на здоровый образ жизни. А поскольку проект подразумевает длительное, регулярное и широкое освещение темы, он подходит для участия в грантовом конкурсе.
Такая тема проекта дает возможность использовать разные жанры — от официальных материалов и коротких заметок до развернутых репортажей с событийных мероприятий и зарисовок о приверженцах здорового образа жизни. Популярны у читателей рубрики «Губкинская школа здоровья» (беседы и советы медиков, экологов, спортсменов, специалистов управления социальной политики) и «Физкульт-привет!» (публикации о спортивных соревнованиях в спорткомплексах и занятиях физкультурой на дворовых площадках, о спортивных любительских клубах, о секциях для людей «серебряного» возраста).
Действенность проекта мы оцениваем по обратной связи с читателями газеты и сайта. Читатели газеты в основном откликаются лично: звонят, присылают письма с откликами на тот или иной материал. На сайте и в соцсетях анализируем количество просмотров публикации.
Из недавних публикаций, вызвавших наибольший читательский интерес, можно назвать такие, как «За окном светит солнце не всем одинаково» (интервью заведующего неврологическим отделением № 1 ЦРБ — об инсульте как проблеме социальной и медицинской); «Старость, в сторонку!» (о том, как организовать полезный и насыщенный досуг пенсионерам); «Ключ к здоровью и долголетию — под ногами» (о травнице, обустроившей лекарственный огородик во дворе многоэтажной застройки); «Между мамой и папой» (размышления психолога о том, как влияет развод родителей на формирование личности ребенка, и советы взрослым, как оградить от негативных последствий своего ребенка).
СПАСИТЕЛЬНЫЕ СУБСИДИИ
Размер субсидии, получаемой от Роспечати, в немалой степени зависит и от тиража издания. Поэтому конкурс способствует еще и тому, что газета старается не «уронить» тираж. Субсидия очень важна для нас: в нынешней ситуации без нее вряд ли бы мы могли осуществлять выпуск газеты в полном объеме и сохранить творческий коллектив.
Газета получает финансирование в виде субсидий от соучредителей. Субсидии зависят от участия в конкурсе, для чего надо написать и защитить концепцию развития издания на год, финансово обсчитать все предполагаемые доходы и расходы, опять же защитить экономическую составляющую концепции. При ее одобрении газета может получить до 15 процентов от суммы всех годовых расходов. К сожалению, поскольку у редакции в нынешних реалиях больше расходов, чем доходов, то этой суммы мало. Доходы от рекламы за последние четыре года рухнули, что связано и с общей экономической обстановкой в стране, и ситуацией в нашем моногороде.
Поэтому такие издания, как «Новое время», нуждаются в государственной поддержке. Городская газета с небольшим тиражом (сегодня это 5000 экземпляров) не в состоянии самостоятельно выжить в условиях обвального (в нашем конкретном случае) снижения рекламы, повышения стоимости полиграфических услуг, бумаги, коммунальных и прочих расходов. Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что на небольшом пространстве кроме нашей газеты издаются еще четыре, освещающие местную тематику. Так что конкуренция довольно жесткая.
Нас устраивает именно грантовая поддержка. Мы разрабатываем проект, мы его осуществляем. Это, во-первых, дает толчок для творческого роста сотрудников. Во-вторых, дисциплинирует, поскольку невыполнение условий гранта влечет изменение суммы субсидии в сторону уменьшения.
МОЛОЖЕ И АКТИВНЕЕ
Два года назад у «Нового времени» был свой сайт, который просто полностью дублировал газету. Наше сетевое издание vremya31.ru значительно расширило контент — здесь оперативно публикуются местные и областные новости и фоторепортажи, которые в газете увидят свет не так скоро, поскольку она выходит только два раза в неделю. Кроме того, есть возможность размещать на сайте и те материалы, которые вообще не попадут на газетные полосы из-за ограниченности печатной площади.
Материалы сайта публикуются в «Одноклассниках», «ВКонтакте», Facebook, Twitter. В Instagram больше фотографий и анонсов событий, прямых эфиров и видеосюжетов с событийных мероприятий. В соцсетях основной упор делаем на «ВКонтакте»: здесь наша аудитория малочисленнее, чем в «Одноклассниках», зато моложе и активнее. Но мы стараемся развиваться во всех соцсетях, не упуская любую возможность расширять свою читательскую аудиторию.
Наше сетевое СМИ имеет примерно 40 тысяч уникальных посетителей в месяц (в Губкине проживают 87 000 человек). Мы продаем полугодовую онлайн-подписку на pdf-версию газеты и отдельные электронные номера, привлекаем рекламодателей в паблики и на сайт. Но о какой-либо существенной статье доходов здесь говорить пока не приходится.
ОТ ЗАРПЛАТЫ ДО ЗАРПЛАТЫ
Газете трудно соперничать с интернетом в плане оперативности. Но, с другой стороны, газета и сетевое СМИ дополняют друг друга: сайт оперативен, привлекает многочисленными фотоиллюстрациями, газета же ценна своими подробными, вдумчивыми публикациями. У газеты и сайта немало общих читателей. Для нас важно сохранить такой тандем. Правда, в финансовом плане пока что ведущим в нем выступает газета. Заставить зарабатывать сайт — это большая проблема, сверхсрочная и сверхважная задача для нас.
Медиарынок сужается и из-за постоянного роста цен на услуги почты. Как я считаю, неоправданного роста. К примеру, цена подписки на газету «Новое время» на 1-е полугодие 2020 года — 609 руб. 30 коп. Из этой суммы почта получает только за доставку 376 руб. 20 коп., редакция за все про все — 233 руб. 10 коп. Люди, которые десятками лет выписывали городскую газету, вынуждены отказываться от нее: 609 руб лей из невеликих зарплат жителей моногорода или из пенсий — это немало.
Проблема нашего СМИ — более чем скромные финансы. Редакция живет в прямом смысле от зарплаты до зарплаты. А ведь надо развиваться, обновлять компьютеры, фотокамеры, поддерживать помещение в надлежащем состоянии. Поиск источников финансирования — наша повседневная задача. И решаем мы ее ежедневно.