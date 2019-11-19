Наталья Козлова: «Городская газета с небольшим тиражом не в состоянии самостоятельного выжить в условиях обвального снижения рекламы»

Действенность проекта мы оцениваем по обратной связи с читателями газеты и сайта. Читатели газеты в основном откликаются лично: звонят, присылают письма с откликами на тот или иной материал. На сайте и в соцсетях анализируем количество просмотров публикации.

Из недавних публикаций, вызвавших наибольший читательский интерес, можно назвать такие, как «За окном светит солнце не всем одинаково» (интервью заведующего неврологическим отделением № 1 ЦРБ — об инсульте как проблеме социальной и медицинской); «Старость, в сторонку!» (о том, как организовать полезный и насыщенный досуг пенсионерам); «Ключ к здоровью и долголетию — под ногами» (о травнице, обустроившей лекарственный огородик во дворе многоэтажной застройки); «Между мамой и папой» (размышления психолога о том, как влияет развод родителей на формирование личности ребенка, и советы взрослым, как оградить от негативных последствий своего ребенка).

СПАСИТЕЛЬНЫЕ СУБСИДИИ

Размер субсидии, получаемой от Роспечати, в немалой степени зависит и от тиража издания. Поэтому конкурс способствует еще и тому, что газета старается не «уронить» тираж. Субсидия очень важна для нас: в нынешней ситуации без нее вряд ли бы мы могли осуществлять выпуск газеты в полном объеме и сохранить творческий коллектив.

Газета получает финансирование в виде субсидий от соучредителей. Субсидии зависят от участия в конкурсе, для чего надо написать и защитить концепцию развития издания на год, финансово обсчитать все предполагаемые доходы и расходы, опять же защитить экономическую составляющую концепции. При ее одобрении газета может получить до 15 процентов от суммы всех годовых расходов. К сожалению, поскольку у редакции в нынешних реалиях больше расходов, чем доходов, то этой суммы мало. Доходы от рекламы за последние четыре года рухнули, что связано и с общей экономической обстановкой в стране, и ситуацией в нашем моногороде.

Поэтому такие издания, как «Новое время», нуждаются в государственной поддержке. Городская газета с небольшим тиражом (сегодня это 5000 экземпляров) не в состоянии самостоятельно выжить в условиях обвального (в нашем конкретном случае) снижения рекламы, повышения стоимости полиграфических услуг, бумаги, коммунальных и прочих расходов. Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что на небольшом пространстве кроме нашей газеты издаются еще четыре, освещающие местную тематику. Так что конкуренция довольно жесткая.

Нас устраивает именно грантовая поддержка. Мы разрабатываем проект, мы его осуществляем. Это, во-первых, дает толчок для творческого роста сотрудников. Во-вторых, дисциплинирует, поскольку невыполнение условий гранта влечет изменение суммы субсидии в сторону уменьшения.

МОЛОЖЕ И АКТИВНЕЕ

Два года назад у «Нового времени» был свой сайт, который просто полностью дублировал газету. Наше сетевое издание vremya31.ru значительно расширило контент — здесь оперативно публикуются местные и областные новости и фоторепортажи, которые в газете увидят свет не так скоро, поскольку она выходит только два раза в неделю. Кроме того, есть возможность размещать на сайте и те материалы, которые вообще не попадут на газетные полосы из-за ограниченности печатной площади.