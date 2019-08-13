Нового начальника регионального Департамента СМИ Екатерину Шнайдер представили редакторам

Екатерина Васильевна Шнайдер 9 августа 2019 года вступила в должность начальника Департамента информационной политики и средств массовой информации Пензенской области.

Заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин представил Екатерину Шнайдер работникам департамента, редакторам районных и областных СМИ.

Сразу состоялось рабочее совещание, на котором были рассмотрены темы освещения в газетах социально-экономического развития Пензенской области, подготовки к организации фестиваля СМИ «А мы из Пензы», подписной кампании на периодические печатные издания. Были проанализированы публикации о национальных проектах, реализуемых на территории региона в рамках Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Екатерина Васильевна Шнайдер родилась в городе Пензе 17 марта 1986 года. В Пензенском государственном университете получила дипломы по специальностям «Связи с общественностью» и «Экономика и управление на предприятии». Работала в Пензенской городской Думе, Ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области». С 2011 по 2015 гг. являлась пресс-секретарем Пензенского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». С 2015 работала начальником информационно-организационного отдела в государственном органе Московской области «Уполномоченный по правам человека в Московской области и его аппарат». Сейчас вернулась в Пензу на должность начальника Департамента информационной политики и средств массовой информации Пензенской области.

Источник фото: smi.pnzreg.ru