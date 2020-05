Новостная индустрия Великобритании может сэкономить в текущем году до £50 млн на НДС

Правительство страны ускорило планы по отмене НДС для цифровых новостных изданий (печатные уже давно не платят этот налог). Изначально digital-НДС планировали отменить с 1 декабря, но весной было принято решение перенести отмену на 1 мая 2020.

Таким образом, уже в этом году британские издания могут стать на несколько миллионов богаче.

Например, больше всего это этого нововведения, по данным Press Gazette, выиграет компания News UK (издаёт The Times и The S*n, принадлежит Руперту Мердоку). Экономия News UK на НДС составит около £15 млн.

Следом по размерам экономии идут Financial Times (£10 млн), The Telegraph (£6 млн) и The Guardian (£5 млн).