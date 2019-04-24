Новостной агрегатор СМИ2 выставлен на продажу

Один из крупнейших в рунете новостных агрегаторов СМИ2 выставлен на продажу. Его крупнейший совладелец инвестхолдинг «Финам» предложил актив нескольким компаниям, включая «Ростелеком», Сбербанк, Тинькофф-банк и «Газпром-медиа», который рассматривает предложение. Продавцы оценивают СМИ2 в 3,8 млрд руб.

«Финам» ищет покупателя на новостной агрегатор СМИ2, входящий в холдинг «Е-генератор», рассказали несколько источников на медиарынке. Информацию подтвердили президент «Финама» Владислав Кочетков и гендиректор «Е-генератора» Юрий Белоусов.

С потенциальной продажей связана смена гендиректора СМИ2, о которой в компании было объявлено на днях, пишет «Коммерсантъ» вместо Анны Ивановой, которая семь лет работала в проекте, последние 2,5 года — гендиректором, его возглавил Юрий Белоусов.

После официального объявления о смене генерального директора СМИ2 менеджмент, проработавший в компании 7 лет, объявил о своем уходе. О желании покинуть компанию сообщили Алсу Мухаметдинова, директор отдела по работе с партнерами; Юлия Орлова, директор по развитию; Павел Ковалев, директор по коммерческим размещениям и Олег Крупенов, директор по внешним коммуникациям.

СМИ2 — один из крупнейших новостных агрегаторов рунета. Всего реестр Роскомнадзора включает четыре таких проекта: кроме СМИ2 это «Яндекс.Новости», «Рамблер/новости» и «Новости Mail.ru».