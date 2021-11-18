«Новую газету» оштрафовали на 132 тысячи рублей за упоминание «иногаентов» без маркировки

«Новую газету» и её главного редактора Дмитрия Муратова оштрафовали за упоминание иностранных агентов без маркировки. Суд вынес соответствующие решения 11 ноября. Общая сумма штрафов составляет около 132 тысяч рублей.

В редакции «Новой» заявили, что саму газету о заседаниях не уведомили. Протоколы составили из-за публикаций об ФБК* и «Альянсе врачей»**.

*Призан экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ; внесён Минюстом в реестр НКО-иноагентов

**Внесён в реестр НКО-иноагентов