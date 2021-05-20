«Новую газету» оштрафовали на 200 тысяч рублей

мая 20, 2021

Суд оштрафовал «Новую газету» на 200 тысяч рублей за материал журналистки Татьяны Юрасовой про возможные провокации «титушек» на январских протестных акциях. Главному редактору Дмитрию Муратову назначили штраф в 60 тысяч рублей.

Мировой судья в Басманном районе Москвы поддержал решение о блокировке материала из-за содержащихся в нём фейк-ньюс — часть 9 статьи 13.15 КоАП РФ, «Распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений».

Материал был удален в день его публикации 23 января по решению Роскомнадзора. «По смыслу публикации, указанные провокаторы будут действовать в интересах органов власти, демонстрируя агрессию со стороны протестующих», — сказали в прокуратуре.

Источник: Лениздат
 
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