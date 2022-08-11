«Новую газету» оштрафовали на 350 тысяч рублей за «злоупотребление свободой массовой информации»

Симоновский суд Москвы назначил административный штраф в размере 350 тыс. рублей изданию «Новая газета», признав ее виновной в злоупотреблении свободой массовой информации.

«Постановлением Симоновского районного суда Москвы АНО "Редакционно-издательский дом "Новая газета" (АНО "РИД "Новая газета") был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13. 15 КоАП РФ с назначением наказание в виде штрафа в размере 350 000 рублей», — сказала собеседница ТАСС. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки. В суде не уточнили деталей совершенного изданием административного правонарушения.

Пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова уточнила «Интерфаксу», что административный протокол на издание составили из-за статьи Елены Костюченко «Херсон». Этот материал был удален по требованию Генпрокуратуры РФ.

В начале июля районный суд оштрафовал издание по аналогичной статье на 300 тыс. рублей. Источник ТАСС, знакомый с материалами дела, сообщил тогда, что причиной составления протокола стало видеообращение главреда издания Дмитрия Муратова, размещенное на сайте «Новой газеты» и посвященное специальной военной операции на Украине. Позже этот материал был удален с сайта по требованию Роскомнадзора.

По материалам ТАСС