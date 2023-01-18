«Новую газету» оштрафовали на 500 тысяч рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал издательский дом «Новая газета» на 500 тысяч рублей по статье о дискредитации армии — это максимальный штраф по этой статье.

Поводом для административного дела стал текст, опубликованный в журнале «Новая рассказ-газета».

Напомним, 28 марта 2022 года редакция «Новой газеты» приостановила выпуск из-за предупреждений Роскомнадзора о немаркировке иноагентов. В середине сентября по требованию Роскомнадзора была закрыта сетевая версия издания. Редакция «Новой газеты» на апелляционном заседании просила Верховный суд отменить решение, ссылаясь на незначительность правонарушений. Но решение первой инстанции было оставлено без изменений.