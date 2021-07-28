Новые аккаунты пользователей до 16 лет в Instagram будут по умолчанию закрытыми

Июл 28, 2021

Пресс-служба социальной сети Instagram объявила о решении сделать по умолчанию аккаунты новых пользователей в возрасте до 16 лет.

Данное решение призвано защитить детей от нежелательных комментариев, которые могут оставлять на их страницах. Также Instagram ограничит возможности привлечения несовершеннолетних пользователей к рекламе и усложнит поиск страниц детей для подозрительных аккаунтов. Этому помогут новые технологии, которые обнаружат потенциально подозрительных пользователей и предотвратят их взаимодействие с аккаунтами детей.  

Источник: Известия
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