Новые аккаунты пользователей до 16 лет в Instagram будут по умолчанию закрытыми

Пресс-служба социальной сети Instagram объявила о решении сделать по умолчанию аккаунты новых пользователей в возрасте до 16 лет.

Данное решение призвано защитить детей от нежелательных комментариев, которые могут оставлять на их страницах. Также Instagram ограничит возможности привлечения несовершеннолетних пользователей к рекламе и усложнит поиск страниц детей для подозрительных аккаунтов. Этому помогут новые технологии, которые обнаружат потенциально подозрительных пользователей и предотвратят их взаимодействие с аккаунтами детей.