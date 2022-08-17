Новые функции Reels появятся в Instagram* и Facebook*

Cоздатели коротких видео теперь получат доступ к аналитике: охватам, просмотренным минутам и среднему времени просмотра. Функция должна помочь привлекать больше подписчиков. Например, пользователи могут поделиться роликом с предложением публиковать видео со своими питомцами.

Также создатели коротких видео теперь смогут видеть охват, просмотренные минуты и среднее время просмотра пользователями. Появилась и функция Reels Remix, чтобы пользователи могли размещать миксы из видео после оригинальных роликов.

Количество времени, которое пользователи проводят за просмотром роликов, увеличилось на 30% с прошлого квартала. Ранее компания Meta* заявляла, что планирует удвоить количество коротких видеороликов в соцсетях. Кроме того, будет запущена опция Stars, которая позволит фанатам выражать поддержку своим любимым авторам Reels на Facebook*.

*Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ