Новые способы повысить вовлеченность своих читателей. Опыт The Daily Star

Четыре проекта бангладешской The Daily Star
В условиях глобального кризиса газетной индустрии, который усугубила пандемия коронавируса, бангладешская The Daily Star неустанно ищет новые способы повысить вовлеченность своих читателей.
Миссия выполнима
«Ремесленники нации» — цифровая кампания The Daily Star, запуск которой был приурочен к Международному дню труда 1 мая в прошлом году. В рамках кампании газета заключила партнерское соглашение с Guardian Life Insurance, ведущей страховой фирмой в Бангладеш.
Неформальный сектор экономики страны сильно пострадал от эпидемии коронавируса. Вследствие всеобщего локдауна работники потеряли источники дохода, а конца кризисному периоду не предвиделось.
The Daily Star выступила с краудфандинговой инициативой в поддержку малообеспеченного населения и бедных семей и запустила платформу под названием «Миссия: спасти Бангладеш». В социальных сетях публиковались видео и другой контент о том, как важны народные промыслы в повседневной жизни страны. Партнерство с Guardian Life Insurance и продуманная стратегия сторителлинга помогли собрать внушительную сумму в пользу «Миссии».
Эта кампания продемонстрировала, что сторителлинг сохраняет свое позитивное значение и в цифровую эпоху, и стала примером того, как издательская компания во время кризиса может задействовать свои сильные стороны.
Сердечки на карте
«Связанные дружбой» — цифровая кампания, посвященная Международному дню дружбы, и плод сотрудничества The Daily Star с двумя новыми бангладешскими брендами, Pathao и ShopUp, которые уже успели зарекомендовать себя в цифровой сфере.
Закрытие образовательных учреждений, офисов и общественных пространств ограничило физическое общение с друзьями и близкими. Но люди остаются на связи друг с другом благодаря технологиям. Видеозвонки, забавные онлайн-курсы, игровые соревнования и десятидневные челленджи стали новым захватывающим способом поддерживать связь с друзьями на протяжении всего дня.
В рамках кампании «Бондхутте Бонди» ее создатели с помощью сторителлинга хотели донести рассказы об этих новых дружеских отношениях до каждого уголка страны. Был создан специальный микросайт, где участники делились своими смешными и памятными историями виртуальной дружбы. Пользователи выбрали 10 лучших историй через онлайн-голосование.
На микросайте также была размещена уникальная цифровая карта «География дружбы». На ней сердечками были отмечены участники кампании, проживающие в одном из 64 округов страны. В течение нескольких дней изображениями сердечек заполнилась вся карта.
Кампания показала, как можно удачно использовать генерируемый пользователями контент в сочетании со сторителлингом и впечатляющей визуализацией.
Отцы и дети
Также в прошлом году The Daily Star, Pathao и Unimart объединились для запуска кампании, посвященной Международному дню отца. Главная цель — повысить вовлеченность среди молодых «цифровых аборигенов», предложив им рассказать трогательные истории из жизни с участием своих отцов.
Кампания стартовала 18 июня на официальной странице The Daily Star в Facebook. Два известных инфлюенсера – Айман Садик, создатель образовательной платформы 10 Minute School, и Сайед Заман Шавон, популярный телеактер, – выступили амбассадорами проекта. Их видео вдохновили молодую аудиторию поделиться с миром своими историями.
Вместе с рассказом участники должны были загрузить свою фотографию с отцом. Кампания продлилась шесть дней. Пользователи отправили более 500 заявок, и в результате онлайн-голосования были выбраны десять победителей. Три самые популярные истории собрали более трех тысяч голосов каждая – это впечатляющий результат.
Кампания была организована так, чтобы все три спонсорских бренда могли задействовать свои сильные стороны. Ведущее издание страны The Daily Star использовало свой широкий охват в онлайне для повышения вовлеченности. Победители конкурса получали купоны от Unimart, проверенного ритейл-бренда. Pathao, как хорошо зарекомендовавшая себя служба доставки, отвечала за быструю выдачу призов. Кампания стала примером успешной коллаборации трех брендов в цифровом секторе.
Ищем таланты
В сотрудничестве с The Daily Star компания Dabur Bangladesh организовала художественный онлайн-конкурс для детей, приуроченный к исламскому празднику Ид-аль-Фитр. The Daily Star обратилась в 25 школ по всей стране, и за четыре дня организаторам поступило более 750 конкурсных работ. В соревновании участвовали дети в возрасте от 4 до 13 лет, а призы в трех категориях назначало авторитетное жюри.
15 июля, во Всемирный день молодежного образования, The Daily Star провела конференцию для молодых людей в Бангладеш. Более 60 спикеров, включая лидеров индустрий, опытных и начинающих предпринимателей из разных отраслей, приняли участие в виртуальной встрече.
Дата отмечается с 2014 года по инициативе ООН и способствует общественному диалогу о значении прикладного образования, гарантированного трудоустройства и реализации потенциала молодежи. В прошлом году пандемия коронавируса привела к закрытию образовательных учреждений и сокращениям на рабочих местах, и недавние выпускники смотрят в будущее без уверенности. В ходе саммита состоялось множество панельных дискуссий, где эксперты обсуждали положение дел в разных областях, от технологий и бизнеса до культуры и искусства. Они рассказали юным слушателям о ситуации на рынке труда в эти непростые времена и перечислили навыки, которые пригодятся для трудоустройства в мире после пандемии.
Все эти инициативы показывают, что в трудные времена печатные медиа играют важную роль. Издания должны не только публиковать проверенные новости, но также сотрудничать с брендами и партнерами для взаимной поддержки и на благо общества.