Новые способы повысить вовлеченность своих читателей. Опыт The Daily Star

Эта кампания продемонстрировала, что сторителлинг сохраняет свое позитивное значение и в цифровую эпоху, и стала примером того, как издательская компания во время кризиса может задействовать свои сильные стороны.

Сердечки на карте

«Связанные дружбой» — цифровая кампания, посвященная Международному дню дружбы, и плод сотрудничества The Daily Star с двумя новыми бангладешскими брендами, Pathao и ShopUp, которые уже успели зарекомендовать себя в цифровой сфере.

Закрытие образовательных учреждений, офисов и общественных пространств ограничило физическое общение с друзьями и близкими. Но люди остаются на связи друг с другом благодаря технологиям. Видеозвонки, забавные онлайн-курсы, игровые соревнования и десятидневные челленджи стали новым захватывающим способом поддерживать связь с друзьями на протяжении всего дня.

В рамках кампании «Бондхутте Бонди» ее создатели с помощью сторителлинга хотели донести рассказы об этих новых дружеских отношениях до каждого уголка страны. Был создан специальный микросайт, где участники делились своими смешными и памятными историями виртуальной дружбы. Пользователи выбрали 10 лучших историй через онлайн-голосование.

На микросайте также была размещена уникальная цифровая карта «География дружбы». На ней сердечками были отмечены участники кампании, проживающие в одном из 64 округов страны. В течение нескольких дней изображениями сердечек заполнилась вся карта.

Кампания показала, как можно удачно использовать генерируемый пользователями контент в сочетании со сторителлингом и впечатляющей визуализацией.

Отцы и дети

Также в прошлом году The Daily Star, Pathao и Unimart объединились для запуска кампании, посвященной Международному дню отца. Главная цель — повысить вовлеченность среди молодых «цифровых аборигенов», предложив им рассказать трогательные истории из жизни с участием своих отцов.