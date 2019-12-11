Новые владельцы журнала «Компания» разморозили проект

Деловой журнал «Компания» сменил собственников и провел ребрендинг. В ноябре был перезапущен сайт издания ko.ru, а на март 2020 г. запланирован выход печатного номера, сообщили AdIndex в компании.

По данным сервиса «Картотека.ру», ООО «Журнал «Компания» создано в июле этого года. Его владельцами являются топ-менеджеры PR-агентства Youngers Group Денис Прокопенко и Татьяна Алексеева (у каждого по 40%) и главный редактор журнала Милана Давыдова (20%). В сентябре компания зарегистрировала в Роскомнадзоре информационное агентство, а в прошлом месяце — печатное СМИ.

«Мы будем по-прежнему разбирать кейсы, выпускать собственные рейтинги, проводить острые и объективные расследования», — заявила Милана Давыдова.

Журнал «Компания» издавался на протяжении 20 лет и позиционировался как медиапроект для предпринимателей и управленцев. В марте 2017 г. бывший собственник, издательский дом «ИДР-Формат», приостановил выпуск журнала. Это произошло на фоне ареста генерального директора ИД Евгения Фельдмана по обвинению в вымогательстве денег у группы «Сумма». В январе 2019 г. уголовное дело закрыли за отсутствием состава преступления.

Издательский дом, основанный в 1999 г., в лучшее время выпускал до 13 журналов: «Карьера», FHM, «Крестьянка», Moulin Rouge, L’Optimum и другие. После заморозки «Компании» у холдинга остались только еженедельный журнал «Профиль» и сайт Profile.ru, которые он продал «Европейской медиагруппе».