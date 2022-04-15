Новым гендиректором «Яндекса» в России стал Артем Савиновский

Глава медиасервисов «Яндекса» Артем Савиновский назначен генеральным директором компании в РФ вместо Елены Буниной, говорится в официальном заявлении компании.

«Yandex NV, голландская компания с ограниченной ответственностью и одна из крупнейших в Европе интернет-компаний, а также ведущий поставщик услуг поиска и заказа такси в России, сегодня объявила о назначении Артема Савиновского генеральным директором ООО «Яндекс», нашей основной операционной дочерней компании в России, назначение вступает в силу 15 апреля 2022 года. Он заменит Елену Бунину, которая занимала пост генерального директора с декабря 2017 года», — сообщили в компании.

Елена Бунина останется работать в компании HR-директором.

Савиновский пришел в «Яндекс» в 2008 году и курировал финансовую отчетность, аналитику и планирование компании, а также участвовал в ряде проектов, включая размещение акций компании на фондовой бирже NASDAQ и стратегию развития «Яндекс.Такси». В мае 2016 года Савиновский начал руководить отделом медиасервисов, отвечая за стратегию подразделения и развитие ведущих сервисов компании, включая «КиноПоиск», «Яндекс.Музыка» и «Яндекс Плюс». «До прихода в «Яндекс» Савиновский работал в аудиторском подразделении Ernst & Young, где занимался оказанием аудиторских услуг ряду крупных публичных компаний в сфере технологий, медиа и телекоммуникаций. Окончил экономический факультет МГУ», — говорится в материалах.