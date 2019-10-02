Новым главным редактором «Газеты.Ru» стал Сергей Рыбка

Сергей Рыбка назначен новым главным редактором интернет-издания «Газета.Ru». На этом посту он сменил Ольгу Алексееву.

Рыбка, работавший до этого редактором и ведущим на радиостанции «Говорит Москва», в новой должности будет отвечать за формирование и реализацию информационной политики «Газеты.Ru». Также планируется уделить внимание адаптации актуального новостного и аналитического контента под различные каналы, в том числе под агрегаторы и социальные медиа.

Алексеева была главным редактором «Газеты.Ru» с июля 2016 года. Она займется новым мультимедийным проектом Rambler Group. Источник: «Газета.Ru»