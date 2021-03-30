Новым главой Союза журналистов СПб и ЛО может стать Андрей Радин

Андрей Радин может возглавить Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Его выбрали компромиссным кандидатом. Внеочередной (Х) съезд Союза назначен на 3 апреля. На нем обсудят и примут изменения в Устав, а также выберут нового Главу организации.

«Новым председателем может стать Андрей Радин. Он входит в состав правления организации, с 2018 года работал заведующим кафедрой телевидения Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения», — сообщает «Бездуховности».

Андрей Радин также был главным редактором НТВ на Северо-Западе, заместителем директора регионального корреспондентского бюро НТВ в Петербурге, заместителем генерального директора телеканала «СТО», главным редактором телеканала «100 ТВ», главным редактором интернет-телевидения «Piter.tv». С марта 2014 по ноябрь 2015 года работал председателем Комитета по печати и связям с общественностью Ленобласти. С 2015 по январь 2019 года являлся генеральным директором Ленинградской областной телекомпании.