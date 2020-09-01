Новым главредом «Комсомольской правды» в Беларуси стала россиянка Бунакова

Россиянка Марина Бунакова назначена новым главным редактором газеты «Комсомольская правда в Беларуси». Ранее занимавший этот пост Андрей Левковский стал первым заместителем главреда. До назначения Мария Бунакова работала в «Комсомольской правде» в Хабаровске, потом в Москве.

«Это было предложение управляющей компании, принятое мной, как один из вариантов укрепления редакции и вывода из кризиса предприятия», — сказала белорусскому порталу Tut.by генеральный директор ЗАО «БелКП-ПРЕСС» Наталья Галезник, «БелКП-ПРЕСС» издает белорусскую «КП».

Белорусская «КП» — одно из немногих крупных местных СМИ, которое сразу стало освещать протесты в стране. После выхода первых материалов об акциях несогласных несколько номеров издания не были напечатаны, позднее номера печатались в России. Также у издания возникли проблемы с продажей в киосках «Белсоюзпечати» и с распространением по подписке через «Белпочту». Сейчас в «БелКП-ПРЕСС» проходит внеплановая проверка комитета госконтроля Белоруссии.