Новым главредом сайта Дождя стал бывший корреспондент «Коммерсанта» Владимир Соловьев

Владимир Соловьев родился в Одесской области Украины. В 2002 году окончил Молдавский государственный университет по специальности «политология», тогда же начал работать в местных СМИ.

В издательский дом «Коммерсантъ» пришел в 2005 году и специализировался на международной тематике. Работал в кремлевском пуле журналистов во время президентства Дмитрия Медведева. В качестве репортера освещал российско-грузинскую войну 2008 года, резню в киргизском Оше в 2010 году, события в казахстанском городе Жанаозен (жесткое подавление протестов нефтяников) в 2011 году. С 2012-го по 2014 годы возглавлял интернет-издание «Коммерсантъ-Молдова», после его закрытия основал новостной портал NewsMaker.md.