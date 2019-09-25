Новый фильм «Опасные секреты» показал будни британских журналистов

В основе фильма «Опасные секреты», который в сентябре этого года вышел в российский прокат, лежит реальная история Кэтрин Ган — переводчицы британского Центра правительственной связи (в фильме ее играет Кира Найтли).

Само событие произошло в 2003 году. Кэтрин Ган обнаружила в своем почтовом ящике электронное письмо, в котором Фрэнк Коза, один из руководителей американского агентства, просил британских коллег пересылать ему расшифровки подслушанных разговоров дипломатов ООН, чтобы шантажировать их и заставить поддержать вторжение в Ирак. Кэтрин была пацифисткой, поэтому это письмо вызвало в ней глубокое негодование. Она через подругу, связанную с антивоенным движением, передала этот документ для обнародования журналистам.

По сути, это был меморандум с инструкциями по организации сбора разнообразного компромата на иностранных дипломатов ООН — чтобы шантажировать их и принудить поддержать военное вторжение США в Ирак. Так суперсекретный документ американской разведслужбы АНБ попал в газету The Observer, которая, прежде чем его обнародовать, должна была найти веские доказательства его подлинности.

Диалоги в редакции погружают зрителей фильма в атмосферу напряженной работы британских журналистов:

«Кто тебе дал этот документ? Разведкой могли манипулировать, чтобы вовлечь нашу страну в войну».

«Сотрудникам этой газеты необходимо перестать принимать все, что говорит Тони Блэр за чистую монету».

«Война вне закона. Общество имеет право знать, почему?»

«Будь осторожен. Если все это подлинное, ты можешь сесть в тюрьму только за обладание этим».

В фильме показана технология работы британских журналистов. Есть документ-утечка — как проверить, фейк это или не фейк? Напрямую это сделать невозможно, но можно по косвенным признакам определить вероятность достоверности документа.

Все начинается в редакции с обсуждения вопроса, кому из экспертов можно показать документ для его проверки. Ими оказываются три бывших сотрудников разведки, которые и подтверждают аутентичность языка, формы и общего содержания документа. Журналисты дозваниваются в АНБ для того, чтобы установить реальное существование там человека по имени Фрэнк Коза (его имя фигурирует в документе). Но не все идет быстро и гладко. Когда журналиста соединяют по внутреннему коммутатору с административным аппаратом Козы, там, узнав цель звонка («взять интервью о прослушивании дипломатических миссий в ООН»), сразу же отвечают, что это «не тот номер» и кладут трубку.

Любопытно наблюдать за процессом согласования публикаций. Мы узнаем, что в Британии есть органы, с которыми нужно согласовывать подобные публикации и которые могут наложить на них запрет. Причем, эти органы могут стоять на весьма мягких позициях. Интерес представляет разговор журналиста с адмиралом-цензором, который настроен явно доброжелательно. Они вместе ищут возможность обойти закон для того, чтобы опубликовать секретный документ. Цензор рассуждает: «Если цензура и нужна, то только для того, чтобы защищать безопасность людей, а не правительство».

Фильм держит в напряжении не только историей отважной Кэтрин Ган, но и поведением ее адвокатов, коллег, журналистов. Кульминационным моментом является эпизод, связанный с начинающей журналисткой Николь Моубри (сегодня она пишет для The Guardian), которой редактора поручили набрать текст с распечатки электронного письма. Но не сказали, что это был за текст и кому он предназначался. По ее воспоминаниям, она тогда быстро набрала текст, дважды проверила его и отправила в систему.

Когда вышла разгромная статья с заголовком «Грязная попытка США повлиять на голосование о вторжении в Ирак», разоблачающим фрагментом которой стало электронное письмо, газету обвинили в том, что представленный в ней документ не является подлинным.