Новый гендиректор «Газпром-медиа» сменил всех заместителей

Три заместителя гендиректора «Газпром-медиа» покинули холдинг, рассказали «Ведомостям» два его сотрудника. Эти заместители – Татьяна Доброхвалова, Денис Секачев и Алексей Краснов. Их уход – решение гендиректора «Газпром-медиа» Александра Жарова, знают собеседники «Ведомостей». Представитель холдинга подтвердил «Ведомостям» уход этих заместителей.

Их заменят Светлана Фефилова (назначение вступит в силу 30 июня), Юлия Голубева (с 13 июля) и Рубен Оганесов (с 17 июля), уточнил представитель «Газпром-медиа». Они уже работают в холдинге советниками гендиректора.

Оганесов прежде управлял каналами «Муз-ТВ», «7ТВ», а также медиаактивами, принадлежащими правительству Московской области. Последние два года он работал в «Почте России», где отвечал за маркетинг и коммуникации. Голубева больше 20 лет управляла радиохолдингом Krutoy Media (радиостации Love Radio, «Радио Дача», «Такси FM» и другие). Фефилова прежде уже работала в «Газпром-медиа» – была коммерческим директором «Матча» и финансовым директором «НТВ плюс», после этого отвечала за операционное развитие «СТС медиа».

Жаров был назначен гендиректором «Газпром-медиа» в конце марта этого года после того, как прежний руководитель холдинга Дмитрий Чернышенко стал вице-премьером.