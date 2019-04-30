Новый глава комитет по печати Ленобласти проводит объезд областных СМИ

Новый глава комитет по печати Ленобласти Константин Визирякин, до этого бывший пресс-секретарем губернатора региона, совершает объезд местных редакций.

26 апреля о его визите в редакцию отчитались в газете «Ладога» Кировского района. «…загорелся огонек в сердцах журналистов», «десятки интересных идей, что называется под карандаш», «крепкое рукопожатие и сильное плечо Друга» — так описали встречу с чиновником в издании.

Тем временем, в Ленобласти появилось новое подразделение — управление пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области. Его возглавила Екатерина Путронен, до этого работавшая в должности заместителя председателя комитета административного управления и протокола губернатора Ленобласти.

Управление будет отвечать за информационную политику администрации Ленобласти, организовывать информационное сопровождение мероприятий с участием губернатора и его замов, осуществлять взаимодействие со СМИ, а также разрабатывать проекты областных законов и нормативных актов, в том числе устанавливающие правила в сфере массовых коммуникаций.