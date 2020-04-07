Новый канал «Мосфильм. Золотая коллекция» запустят 1 сентября

Новый телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» будет доступен зрителям с 1 сентября 2020 года. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе ВГТРК.

«1 сентября начинает вещание новый телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» — совместный проект медиахолдинга ВГТРК и крупнейшего российского киноконцерна «Мосфильм» войдет в группу каналов «Цифровое телевидение», дочернюю компанию ВГТРК и ПАО «Ростелеком», — рассказали в пресс-службе.

Главным редактором канала назначен Александр Нечаев, заместитель генерального директора ВГТРК. Основу сетки составят более 1 тыс. картин советской и российской классики «Мосфильма», среди которых «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Джентльмены удачи», «Девчата», «Служебный роман», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит».

В эфире появится современное масштабное кино и блокбастеры, созданные при участии ВГТРК. Это «Движение вверх», «Легенда №17», «Т-34», «Салют-7», «Экипаж» и другие проекты телеканала «Россия».

Канал будет доступен в сетях кабельных и спутниковых операторов России. Его распространением займется «Сигнал Медиа», входящая в ГК «Цифровое Телевидение». Запланированный технический охват составит 25 млн телевизионных домохозяйств, целевая аудитория — 35+.

Гендиректор студии Карен Шахназаров отметил, что «Мосфильм» продолжит сотрудничество с центральными каналами после запуска собственного канала.

«Это была наша давняя мечта. У нас огромная фильмотека, которую постоянно используют разные каналы, но собственный канал для нас — большой шаг вперед. Конечно, это не значит, что мы прекратим деятельность с другими каналами, но, наверное, у нас будут определенные приоритеты к своему каналу. Центральные каналы останутся, как было», — сказал Шахназаров.