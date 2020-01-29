Новый министр связи предложил открыть личные данные граждан всем силовикам

Новый министр связи Максут Шадаев предложил открыть доступ к персональным данным для представителей всех силовых ведомств РФ, сообщают «Ведомости».

В презентации, которую представил новый министр, к 2024 г. все уполномоченные сотрудники, ведущие оперативно-розыскную деятельность (ОРД), смогут получить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн. Это государственные данные, информация банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.

На данный момент ОРД могут проводить несколько силовых органов, самым многочисленным из которых является МВД. Правоохранители получают данные из своих собственных баз. Они есть у МВД, ФСБ, ГИБДД. Доступ к прочим типам данных органы обязаны получать через суд или другими способами.