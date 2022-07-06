Новый старт «Глаголицы»

Международная премия приглашает юных писателей и публицистов
Телемост «Пишущие дети «нечитающего поколения»» в первых числах июля соединил Москву и Казань. В залах Российской государственной детской библиотеки и Национальной библиотеки республики Татарстан собрались писатели, издатели, исследователи, а также победители Международной независимой литературной премии «Глаголица», которая вот уже восемь лет награждает юных прозаиков, поэтов, переводчиков и публицистов. Материалы лучших публицистов — лауреатов 2021 года были опубликованы в нашем «Клубе молодого журналиста».
Что и как читают школьники сегодня? Как меняется восприятие чтения в цифровую эпоху? Каким образом можно поддержать талантливых детей, которые хотят выразить себя в искусстве слова? На эти вопросы участников просил ответить Айнур Зинатуллин, ведущий, лауреат ТЭФИ.
Директор Российской государственной детской библиотеки, лауреат Премии президента РФ Мария Веденяпина сразу поставила под сомнение название дискуссии: опыт работы библиотеки и последние исследования убедительно свидетельствуют о том, что интерес детей и подростков к чтению остается высоким, важно развивать практику семейного чтения, искать новые формы взаимодействия между детьми и взрослыми. Ее поддержала казанская коллега, директор национальной библиотеки республики Татарстан Мадина Тимерзиянова и директор Республиканской детской библиотеки республики Татарстан Ирина Мухаметгареева. Известные детские писатели Виктор Лунин, Андрей Усачев, Рифат Салах, Ленар Шаех рассказали о работах участников и лауреатах премии «Глаголица», о растущем интеллектуальном и творческом потенциале детей и подростков. Главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова напомнила о том, что интерес к чтению книг и периодике напрямую зависит от государственной поддержки отрасли. Генеральный директор Медиагруппы «Журналист» Любовь Петрова рассказала о проекте «Золотая полка России» и о значении детской журнальной периодики в воспитании культуры чтения. Победители премии «Глаголица» Майя Крицкая, Таисия Васильева, Эвелина Тимофеева, Алина Хабибуллина, Йолдыз Сиразиева рассказали о том, как участие в проекте помогло им раскрыть свой творческий потенциал.
Руководитель фонда «Счастливые истории» и руководитель оргкомитета премии «Глаголица» Гульшат Валиева рассказала об истории премии и объявила о начале приема заявок на 2022 год.
В разговоре приняли участие идейный вдохновитель премии «Глаголица» Ирина Хуснутдинова, заведующая центром библиографии РГДБ Наталья Костюшина, заведующая кафедрой МАДИ, руководитель языковой школы «Умалат» Лилиана Сафина, заведующая отделом социологии РГДБ Елена Колосова, учитель казанской школы № 151, учитель года-2015 Евгения Родионова, коммерческий директор издательства «Самокат» Анастасия Соколова, журналисты, издатели.
«Глаголица» — уникальный проект, к участию в котором приглашаются дети от 10 до 17 лет, пишущие на русском, татарском и других языках.