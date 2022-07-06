Новый старт «Глаголицы»

Телемост «Пишущие дети «нечитающего поколения»» в первых числах июля соединил Москву и Казань. В залах Российской государственной детской библиотеки и Национальной библиотеки республики Татарстан собрались писатели, издатели, исследователи, а также победители Международной независимой литературной премии «Глаголица», которая вот уже восемь лет награждает юных прозаиков, поэтов, переводчиков и публицистов. Материалы лучших публицистов — лауреатов 2021 года были опубликованы в нашем «Клубе молодого журналиста».

Что и как читают школьники сегодня? Как меняется восприятие чтения в цифровую эпоху? Каким образом можно поддержать талантливых детей, которые хотят выразить себя в искусстве слова? На эти вопросы участников просил ответить Айнур Зинатуллин, ведущий, лауреат ТЭФИ.

Директор Российской государственной детской библиотеки, лауреат Премии президента РФ Мария Веденяпина сразу поставила под сомнение название дискуссии: опыт работы библиотеки и последние исследования убедительно свидетельствуют о том, что интерес детей и подростков к чтению остается высоким, важно развивать практику семейного чтения, искать новые формы взаимодействия между детьми и взрослыми. Ее поддержала казанская коллега, директор национальной библиотеки республики Татарстан Мадина Тимерзиянова и директор Республиканской детской библиотеки республики Татарстан Ирина Мухаметгареева. Известные детские писатели Виктор Лунин, Андрей Усачев, Рифат Салах, Ленар Шаех рассказали о работах участников и лауреатах премии «Глаголица», о растущем интеллектуальном и творческом потенциале детей и подростков. Главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова напомнила о том, что интерес к чтению книг и периодике напрямую зависит от государственной поддержки отрасли. Генеральный директор Медиагруппы «Журналист» Любовь Петрова рассказала о проекте «Золотая полка России» и о значении детской журнальной периодики в воспитании культуры чтения. Победители премии «Глаголица» Майя Крицкая, Таисия Васильева, Эвелина Тимофеева, Алина Хабибуллина, Йолдыз Сиразиева рассказали о том, как участие в проекте помогло им раскрыть свой творческий потенциал.