Новый владелец «Рустави 2» сменил директора телеканала

На грузинском телеканале «Рустави 2» сменился генеральный директор, вместо Ники Гварамии на эту должность назначен адвокат нового владельца канала, Паата Салия. Об этом сообщает Sputnik Georgia со ссылкой на данные агентства гражданского реестра Минюста Грузии.

Агентство гражданского реестра Минюста Грузии зарегистрировало смену гендиректора рейтингового оппозиционного телеканала "Рустави 2" - им стал адвокат бизнесмена Кибара Халваши Паата Салия, — отмечает портал.

Ранее в четверг была зарегистрирована смена владельцев «Рустави 2». Теперь телекомпания принадлежит Кибару Халваши (60%) и его компании ООО «Панорама» (40%).