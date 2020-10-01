«Нижегородская правда» — газета социального позитива

При этом мы приобрели новые возможности — без усилий руководства нашего холдинга, наших отделов развития и соцсетей большинство новых проектов, в том числе и «Нижегородской правды», были бы просто невозможны.

Поэтому объединение было абсолютно оправданно и с экономической, и со стратегической точки зрения. Я думаю, что именно благодаря созданию холдинга в Нижегородской области до сих пор жива региональная пресса.

Что касается структуры нашей редакции, то, мне кажется, она отражает многозадачность, которая стоит перед современными СМИ. У нас есть костяк газетчиков, многие из которых в профессии по 20 лет и более. У них свои закрепленные темы, в которых они разбираются не хуже отраслевых специалистов, есть годами разрабатываемые источники, опыт. Сайтом занимается молодежь — эти ребята более мобильны и, как сейчас принято говорить, технически прошарены. В редакцию «Нижегородской правды» входят и журналисты газеты «Нижегородский спорт» — раньше это было приложение.

Есть еще отдел соцсетей, но он относится не к «Нижегородской правде», а входит в общий состав холдинга. Туда, кстати, охотно приходят на практику студенты вузов, которые видят в себя в будущем блогерами и даже «менеджерами блогеров».

Но часто, как только ребята получают первое представление о том, сколько сил придется вложить в профессию, энтузиазм у многих гаснет. Именно поэтому мы, как и все нижегородские СМИ, регулярно сталкиваемся с кадровыми проблемами.

БЕЗБОЛЕЗНЕННАЯ УДАЛЕНКА

Ситуация с карантином стала для нас своего рода экзаменом по пройденному ранее материалу. В конце прошлого года «Нижегородская правда» (как и все газеты холдинга) стала работать в редакционно-издательской системе AxioCat, когда весь процесс — от написания материала до верстки и отправки в типографию — происходит на одной цифровой платформе. Поначалу этот эксперимент многие из нас встретили в штыки: алгоритм действий в системе казался очень сложным, да и как воспринимать печатное слово без бумаги, без традиционных сигналок, глядя только в компьютер?

Но со временем мы оценили удобство системы. Внести оперативную информацию в уже написанный текст можно за пять минут. Теперь мы без проблем меняем местами целые куски текста, сразу же подогнав их под нужный размер. Если раньше дизайнер больше часа ожидал правок и сокращений, пока сигналка сделает полный круг между журналистом, корректором и дежурным редактором, то сейчас это стало происходить в режиме онлайн. С одной полосой могут работать одновременно несколько человек — ядро системы позволяет синхронизировать все данные.

А уж когда был введен режим эпидемиологических ограничений, издательская система и вовсе оказалась незаменимой. Большинство сотрудников совершенно безболезненно работали на удаленке. Даже сидя по домам, порой в разных городах, мы обменивались текстами, пожеланиями по верстке, вносили правки. В редакции осталась только верстка и административный персонал. Да и то при желании сдать газету в печать вполне можно дистанционно.

Сейчас часть редакции продолжает работать удаленно. Во-первых, режим эпидемиологических ограничений еще до конца не снят. Во-вторых, удаленная работа экономит массу времени, которое мы тратим, например, на дорогу. Но встречи в офлайне, конечно, для работы редакции тоже необходимы — чтобы быть в одном информационном поле, на одной волне, для мозгового штурма на планерках, в день сдачи номера.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ ПОДПИСКА

«Нижегородская правда» распространяется по всему региону, поэтому в нашем случае лучше работает подписка. В малых населенных пунктах просто нет газетных киосков, купить печатные СМИ можно на почте, так что проще их выписать. Хотя, конечно, возникают определенные трудности — где-то почтальонов не хватает, и газета приходит не вовремя; бывают случаи, когда номер просто теряется и не доходит до подписчика. Каждую такую ситуацию разбираем совместно с представителями «Почты России».

Среди наших читателей очень много пожилых людей, ветеранов, поэтому мы сохраняем максимально низкую цену на подписку. Зарабатываем на рекламе и спецпроектах. Если рассуждать о необходимости государственной поддержки, то, мне кажется, в первую очередь должны получать помощь СМИ, которые имеют социальную миссию. У таких изданий задача такая же, как у государства, — поддерживать социальное здоровье общества, стоять на страже нормальных человеческих ценностей, популяризировать родную культуру, науку и т.п. Понятно, что написать о приключениях Анастасии Волочковой в селе Дивеево проще, чем о новой выставке в художественном музее. Но если эта информация (не про Волочкову, понятно) уйдет из СМИ, это будет катастрофа.

ЖИТЬ ЗДОРОВО

Все резонансные события и общественные дискуссии находят отражение в нашем СМИ, мы не обходим острые темы.

В целом мы называем «Нижегородскую правду» газетой социального позитива. Основная наша миссия — показать, что жить в Нижегородской области интересно и здорово. Исходя из этого, ищем героев. Это может быть фермер, бросивший городскую жизнь и приехавший в глубинку, или пенсионер, который увлекается изготовлением кукол, или, как недавно, врач из «красной зоны».

В проекте «Крутой маршрут» мы рассказываем о достопримечательностях каждого района области. Перед этим проводим голосование в нашей группе «ВКонтакте», о каких конкретно объектах хотели бы узнать наши читатели, и делаем своеобразный путеводитель. А еще у нас есть детская страничка «Умка». Честно говоря, как только я пришла в «Нижегородскую правду», я первым делом убрала ее. Ну разве могут наши ребусы конкурировать с играми на смартфонах? Оказалось, могут! Читатели стали обращаться в редакцию с просьбой вернуть «Умку» — для многих это было способом интересно провести время с детьми, внуками.

МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Мы постоянно работаем над множеством проектов, которые реализуем на всех площадках нашего бренда.

Уже более 90 лет «Нижегородская правда» проводит пробег на призы газеты. Эта традиция не прерывалась даже в годы войны. В прошлом году нам удалось придать этому событию новое звучание, создав вокруг него коллаборацию различных медийных площадок. В течение нескольких дней мы активно рассказывали читателям и пользователям «ВКонтакте» о пользе здорового образа жизни, как правильно начать тренироваться, проводили опросы и голосования. А в сам День бега (21 сентября 2019 года) раздавали спецвыпуск газеты с маршрутом эстафеты, комментариями известных нижегородских любителей бега и советами тренера. Фоторепортаж с мероприятия был размещен не только в газете «Нижегородская правда», но и на сайте pravda-nn.ru, в наших группах в соцсетях. За этот проект наше издание было награждено «Серебряной кнопкой» «ВКонтакте» — и это первый случай, когда престижная награда досталась нижегородскому СМИ.