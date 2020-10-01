«Нижегородская правда» — газета социального позитива

Как придать современное звучание газете с богатой историей
Внедрение цифровых технологий не означает, что печатное издание ушло из числа наших приоритетов. Нам удалось придать СМИ с богатой историей современное звучание. Но теперь, по сути, предстоит раскрутить новый продукт. А продвигать сейчас газету на рынке — это все равно что предлагать блюда здорового питания тем, кто уже подсел на бургеры.
И все-таки, мне кажется, эпоха фастфуда в массовой культуре проходит. В том числе и в СМИ. Люди стали уставать от информационного мусора. Стереотип «я все это прочитаю в интернете» отходит. Потому что в интернете можно прочитать что угодно — и ничего не понять. Газеты экономят время читателя, отбрасывая все ненужное и отрабатывая только значимые темы.
Люди устали от фейков. Вы бы знали, какой поднялся шум, когда в интернете появилась информация о пенсионных выплатах за советский стаж. Нам оборвали все телефоны! Но оказалось, что информация не соответствует действительности. А читателям было сложно самостоятельно сориентироваться в этом потоке, и за разъяснениями обратились к нам.
Еще один обнадеживающий сигнал — то, что рекламодатели часто стремятся попасть именно в печатное СМИ. Пресса становится символом знака качества. И нужно держать марку и соответствовать этим ожиданиям.
ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ПАУЗУ
Коронавирусная атака прокатилась по трем направлениям. Во-первых, пандемия ударила по распространению: временно закрылось большинство киосков. И то, что у «Нижегородской правды» большая часть тиража распространяется по подписке, стало неожиданным преимуществом. Однако падение розницы мы все равно ощутили. Во время пандемии мы присоединились к добровольческому движению и часть тиража отдавали в волонтерский центр, который помогал пожилым людям и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Оказалось, что газеты людям очень нужны. Мы получили массу положительных отзывов и в перспективе, надеюсь, новых подписчиков. В целом, несмотря на все перипетии, нам удалось сохранить тираж на докоронавирусном уровне.
Во-вторых, просел рекламный рынок. «Нижегородская правда» — газета, востребованная у рекламодателей благодаря репутации качественного СМИ. У нас стремятся разместиться серьезные компании, выполняющие социальную миссию, активно участвующие в жизни региона. Но, к сожалению, во время пандемии эта активность спала. Не проводились какие-то массовые мероприятия, социальные акции. Да и самим рекламодателям пришлось перестраиваться на новый формат работы, преодолевать финансовые сложности. В целом наши менеджеры оценивают потери в рекламе как минимум в 50%, а в действительности они, скорее всего, больше.
В-третьих, сжалось информационное поле. Жизнь поставлена на паузу — это ощущение в разгар карантина испытывали многие. Одно за другим отменялись традиционные мероприятия, никаких масштабных событий и массовых акций. Даже съездить в область, чтобы пообщаться с героем, стало проблемой. А рассказывать читателям об одних только онлайн-акциях невозможно.
И тем не менее это был по-своему плодотворный период. Мы искали неожиданные поводы, формы подачи материалов и старались быть максимально полезными нашему читателю. Например, сделали на одной из полос неплохую игру-бродилку о приключениях кота Маркиза для тех, кто находится дома в самоизоляции. Кстати, настольные игры — одна из самых частых просьб от многодетных семей в волонтерских центрах в период пандемии.
Так что работа во время коронавируса стала для нас своего рода интеллектуальным вызовом. Мы нашли новые форматы, которые, возможно, пригодятся нам в дальнейшем. Например, в «Нижегородской правде» была выпущена серия концептуальных первых полос «Оставайтесь дома», героями которых стали и наши журналисты, и читатели.
ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ
Когда создавалось ГАУ НО «Нижегородский областной информационный центр» («НОИЦ»), значительная часть его участников не верила в успех этого предприятия. Была задача оптимизировать расходы на СМИ, и все газеты собрали под одной крышей. Большинство из них поначалу болезненно восприняли потерю финансовой самостоятельности. Многие опасались, что и редакционная политика будет унифицирована. Но, к счастью, этого не произошло. У каждой из девяти наших газет есть своя ниша, свой читатель.
При этом мы приобрели новые возможности — без усилий руководства нашего холдинга, наших отделов развития и соцсетей большинство новых проектов, в том числе и «Нижегородской правды», были бы просто невозможны.
Поэтому объединение было абсолютно оправданно и с экономической, и со стратегической точки зрения. Я думаю, что именно благодаря созданию холдинга в Нижегородской области до сих пор жива региональная пресса.
Что касается структуры нашей редакции, то, мне кажется, она отражает многозадачность, которая стоит перед современными СМИ. У нас есть костяк газетчиков, многие из которых в профессии по 20 лет и более. У них свои закрепленные темы, в которых они разбираются не хуже отраслевых специалистов, есть годами разрабатываемые источники, опыт. Сайтом занимается молодежь — эти ребята более мобильны и, как сейчас принято говорить, технически прошарены. В редакцию «Нижегородской правды» входят и журналисты газеты «Нижегородский спорт» — раньше это было приложение.
Есть еще отдел соцсетей, но он относится не к «Нижегородской правде», а входит в общий состав холдинга. Туда, кстати, охотно приходят на практику студенты вузов, которые видят в себя в будущем блогерами и даже «менеджерами блогеров».
Но часто, как только ребята получают первое представление о том, сколько сил придется вложить в профессию, энтузиазм у многих гаснет. Именно поэтому мы, как и все нижегородские СМИ, регулярно сталкиваемся с кадровыми проблемами.
БЕЗБОЛЕЗНЕННАЯ УДАЛЕНКА
Ситуация с карантином стала для нас своего рода экзаменом по пройденному ранее материалу. В конце прошлого года «Нижегородская правда» (как и все газеты холдинга) стала работать в редакционно-издательской системе AxioCat, когда весь процесс — от написания материала до верстки и отправки в типографию — происходит на одной цифровой платформе. Поначалу этот эксперимент многие из нас встретили в штыки: алгоритм действий в системе казался очень сложным, да и как воспринимать печатное слово без бумаги, без традиционных сигналок, глядя только в компьютер?
Но со временем мы оценили удобство системы. Внести оперативную информацию в уже написанный текст можно за пять минут. Теперь мы без проблем меняем местами целые куски текста, сразу же подогнав их под нужный размер. Если раньше дизайнер больше часа ожидал правок и сокращений, пока сигналка сделает полный круг между журналистом, корректором и дежурным редактором, то сейчас это стало происходить в режиме онлайн. С одной полосой могут работать одновременно несколько человек — ядро системы позволяет синхронизировать все данные.
А уж когда был введен режим эпидемиологических ограничений, издательская система и вовсе оказалась незаменимой. Большинство сотрудников совершенно безболезненно работали на удаленке. Даже сидя по домам, порой в разных городах, мы обменивались текстами, пожеланиями по верстке, вносили правки. В редакции осталась только верстка и административный персонал. Да и то при желании сдать газету в печать вполне можно дистанционно.
Сейчас часть редакции продолжает работать удаленно. Во-первых, режим эпидемиологических ограничений еще до конца не снят. Во-вторых, удаленная работа экономит массу времени, которое мы тратим, например, на дорогу. Но встречи в офлайне, конечно, для работы редакции тоже необходимы — чтобы быть в одном информационном поле, на одной волне, для мозгового штурма на планерках, в день сдачи номера.
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ ПОДПИСКА
«Нижегородская правда» распространяется по всему региону, поэтому в нашем случае лучше работает подписка. В малых населенных пунктах просто нет газетных киосков, купить печатные СМИ можно на почте, так что проще их выписать. Хотя, конечно, возникают определенные трудности — где-то почтальонов не хватает, и газета приходит не вовремя; бывают случаи, когда номер просто теряется и не доходит до подписчика. Каждую такую ситуацию разбираем совместно с представителями «Почты России».
Среди наших читателей очень много пожилых людей, ветеранов, поэтому мы сохраняем максимально низкую цену на подписку. Зарабатываем на рекламе и спецпроектах. Если рассуждать о необходимости государственной поддержки, то, мне кажется, в первую очередь должны получать помощь СМИ, которые имеют социальную миссию. У таких изданий задача такая же, как у государства, — поддерживать социальное здоровье общества, стоять на страже нормальных человеческих ценностей, популяризировать родную культуру, науку и т.п. Понятно, что написать о приключениях Анастасии Волочковой в селе Дивеево проще, чем о новой выставке в художественном музее. Но если эта информация (не про Волочкову, понятно) уйдет из СМИ, это будет катастрофа.
ЖИТЬ ЗДОРОВО
Все резонансные события и общественные дискуссии находят отражение в нашем СМИ, мы не обходим острые темы.
В целом мы называем «Нижегородскую правду» газетой социального позитива. Основная наша миссия — показать, что жить в Нижегородской области интересно и здорово. Исходя из этого, ищем героев. Это может быть фермер, бросивший городскую жизнь и приехавший в глубинку, или пенсионер, который увлекается изготовлением кукол, или, как недавно, врач из «красной зоны».
В проекте «Крутой маршрут» мы рассказываем о достопримечательностях каждого района области. Перед этим проводим голосование в нашей группе «ВКонтакте», о каких конкретно объектах хотели бы узнать наши читатели, и делаем своеобразный путеводитель. А еще у нас есть детская страничка «Умка». Честно говоря, как только я пришла в «Нижегородскую правду», я первым делом убрала ее. Ну разве могут наши ребусы конкурировать с играми на смартфонах? Оказалось, могут! Читатели стали обращаться в редакцию с просьбой вернуть «Умку» — для многих это было способом интересно провести время с детьми, внуками.
МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Мы постоянно работаем над множеством проектов, которые реализуем на всех площадках нашего бренда.
Уже более 90 лет «Нижегородская правда» проводит пробег на призы газеты. Эта традиция не прерывалась даже в годы войны. В прошлом году нам удалось придать этому событию новое звучание, создав вокруг него коллаборацию различных медийных площадок. В течение нескольких дней мы активно рассказывали читателям и пользователям «ВКонтакте» о пользе здорового образа жизни, как правильно начать тренироваться, проводили опросы и голосования. А в сам День бега (21 сентября 2019 года) раздавали спецвыпуск газеты с маршрутом эстафеты, комментариями известных нижегородских любителей бега и советами тренера. Фоторепортаж с мероприятия был размещен не только в газете «Нижегородская правда», но и на сайте pravda-nn.ru, в наших группах в соцсетях. За этот проект наше издание было награждено «Серебряной кнопкой» «ВКонтакте» — и это первый случай, когда престижная награда досталась нижегородскому СМИ.
«Нижегородская правда» также является генеральным информационным партнером проекта «Военные песни у Кремля», который организовал Нижегородской областной информационный центр. Год назад в рамках проекта профессиональные и непрофессиональные артисты исполняли в День Победы на центральной площади Нижнего Новгорода самые известные песни военных лет. На сайте «Нижегородской правды» и в социальных сетях шло голосование за песни, которые будут звучать на главной сцене. А в день праздника на площади раздавали спецвыпуск нашей газеты, где были опубликованы тексты песен, чтобы зрители могли исполнять их вместе с артистами. В 2020 году по понятным причинам концерт состоялся только в онлайн-формате, его можно было посмотреть в нашей группе «ВКонтакте». В общей сложности зрителями стали около 80 тысяч человек. И это тоже был интересный опыт.
Освоение новых форматов серьезно обогатило и нашу традиционную, печатную версию. Это мультимедийное взаимодействие наиболее полно проявилось в спецвыпусках «Нижегородской правды», которые мы запустили в 2019 году.
Например, в прошлом году мы делали спецвыпуск «Нижегородской правды» к главному городскому кинособытию — фестивалю «Горький fest». Здесь мы впервые в регионе опробовали технологию дополненной реальности AR. Читатели, пролистывая газету с программой фестиваля, смогли заодно посмотреть трейлеры фильмов, считав код из газеты. Кстати, эта опция вызвала восторг у китайских студентов, которые приходили в «Нижегородский областной информационный центр» на экскурсию.
Спецвыпуски оказались настолько востребованными, что сейчас зарегистрированы как отдельное СМИ. Несколько газет, вышедших в этом формате, также стали полноценными социальными проектами. Например, специальный выпуск о борьбе с коронавирусом в регионе и с массой практических советов, телефонов и другой информации, необходимой в период пандемии. А в декабре прошлого года мы собрали все благотворительные акции и инициативы года в спецвыпуск «Нижегородской правды» — «Добрая газета».
УПОР НА ДИДЖИТАЛИЗАЦИЮ
Газета — это все-таки платный контент. А что может заставить читателя сейчас платить за информацию, когда есть телевидение, радио, интернет, соцсети? В этих условиях самый очевидный вариант для СМИ — делать упор на диджитализацию. Развитие pravda-nn.ru было одной из главных задач, когда три года назад я приходила в редакцию. Необходимо было превратить сайт из электронной версии газеты в полноценное СМИ и сформировать конвергентную редакцию, способную работать в разных форматах. Это было непросто. У многих журналистов, проработавших в газетах по 20 лет, было предубеждение перед интернетом с его торопливостью, отсутствием литературного стиля.
На сегодняшний день для наших журналистов-печатников нет никаких проблем в том, чтобы отписать новость на сайт, записать видео и сделать пост в пару абзацев для социальных сетей, а затем подготовить большой материал в еженедельник. Плюс у нас молодая боевая команда, которая работает непосредственно над новостным наполнением сайта. Его аудитория выросла в разы, и именно в период пандемии нам удалось установить рекорд — более 1000000 уникальных посетителей за месяц.
С социальными сетями в рамках холдинга сейчас работает небольшой отдел. Как показала практика, для раскрутки СМИ не очень эффективен Facebook. Зато отлично работает «ВКонтакте», перспективен Instagram.
Взаимодействие с соцсетями открыло нам новые информационные горизонты. На площадке «ВКонтакте» силами нашей редакции мы проводим прямые эфиры со статусными спикерами, и у читателей «Нижегородской правды» есть возможность в комментариях задать вопрос, например, начальнику областного ГИБДД или региональному министру.
Монетизация цифры идет непросто: случаев, когда кто-то пришел дать рекламу товаров и услуг в наших группах в соцсетях, не так много. Но если речь идет об информационной поддержке каких-то масштабных проектов, то часто клиенты приходят именно с условием размещения информации не только в газете, но и на сайте, и в соцсетях.
Общественно-политическая газета «Нижегородская правда» издается с 17 июня 1917 года. Выходит два раза в неделю: «толстушка», рассчитанная на широкий круг читателей (тираж более 10000 экземпляров), — по средам; деловая газета, адресованная предпринимательскому сообществу (тираж 1000 экземпляров), — по понедельникам. Учредитель: правительство Нижегородской области. Издатель: ГАУ НО «Нижегородский областной информационный центр».
Сайт: pravda-nn.ru