НСН: чем опасен для СМИ новый закон о фейках

Новый закон об уголовном наказании за распространение фейков имеет риск, что журналистов будут сажать за ошибки или субъективное мнение. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Ранее Госдума сразу в трех чтениях приняла проект закона о наказании за распространение фейков о ВС России, вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет. В СПЧ подчеркнули, что за фейки может быть принята субъективная или неправдивая информация, распространенная «по невнимательности».

«Есть определенные риски, когда за фейки может приниматься непроверенная информация, когда издание совершило чисто техническую ошибку, перепутав, например, цифры или географическое название. Когда дается своя интерпретация события. Когда это было сделано без умысла, без желания дезинформировать граждан. К сожалению, такая информация может быть истолкована как фейк, и к ответственности могут быть привлечены журналисты, руководители изданий. То же самое касается и субъективных оценок экспертов, которые используются в СМИ. Их мнение, не совпадающее с официальной точкой зрения, тоже может быть воспринято, как недостоверная информация, и к СМИ последуют санкции. Я считаю, что данный законопроект содержит риски и возможности нецелевого использования законодательства. Совет Федерации и президент должны учесть мнение правозащитников, экспертов, журналистского сообщества касаемо этих рисков», - объяснил Брод.

Он считает, что в этой ситуации российские законодатели пошли по «жесткому пути» Запада.

«Самое действенное реагирование на фейки – это их проверка и опровержение. С этой целью должны работать и честные журналисты, и правозащитники, и профильные эксперты. Необходимо предоставлять достоверную информацию, фото, видео, комментарии очевидцев событий. Такая практика есть и в ряде зарубежных стран. Хотя в ряде стран есть и ответственность за фейки: штрафы, уголовное наказание. Мне не известно, были ли открытые слушания по данному законопроекту. Этот закон принимается поспешно», — рассказал Брод.

Член СПЧ подтвердил, что в России существует проблема с распространением фейков.

«Этого никто не скрывает. Создана целая индустрия по производству фейков. В ней задействованы и спецслужбы ряда зарубежных стран. В этих фейках используют приемы фальсификации, монтажа, дезинформации населения. Фейки и лживая пропаганда меняют умонастроение граждан других стран, которые начинают вымещать свою русофобию на мирных рядовых гражданах», — добавил он.