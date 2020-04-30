НТВ сократил бюджет в условиях пандемии на 20%

Экономический кризис и коронавирус поставили телевидение в сложную ситуацию: рекламные доходы снижаются и производство контента сокращается. Так, на ближайший квартал НТВ уже сократил бюджет на 20%. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал гендиректор НТВ Алексей Земский.

По его словам, в первом квартале у НТВ наблюдалась положительная динамика, первые два месяца года телеканал шёл в ногу с рынком, однако в марте произошел отток. Некоторые игроки предсказывают, что сокращение рекламных бюджетов может достигнуть 40%.

В этих условиях компания вынуждена экономить. В первую очередь, сократили командировки и минимизировали накладные расходы, связанные с производством. Телеканал готов пойти и на различные экстраординарные меры, например, покинуть «Останкино», где он арендует студии для съемок и помещения для различных служб.

Земский также рассказал о готовности телекомпании выполнять новые требования законодательства. В частности, сообщил об участии в проекте «Социальный интернет», подразумевающий бесплатный доступ к социально значимым сайтом. Компания уже разработала свой сайт без видео free.ntv.ru, который поможет НТВ «держать марку». А также прокомментировал ситуацию, связанную с законопроектом о «Витрине ТВ», обязывающим распространять эфир в интернете через единое окно.