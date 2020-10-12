Как выживают районные газеты

БУМАГА И ОНЛАЙН

Газетчикам всех уровней — от федеральных до муниципальных — приходится нелегко. Современное общество ушло в мировую паутину, и газета в привычном ее формате, отпечатанная на бумаге, становится менее востребованной. Время диктует новые правила игры на информационном поле. Боем без правил можно назвать беспорядочную и непрофессиональную подачу информации блогерами. Аудитория в социальных сетях требует мгновенной реакции на происходящие события. Переизбыток непроверенной информации (а зачастую просто фейковой) пагубно влияет на пользователей. От этого страдают профессиональные коллективы журналистов, особенно печатного слова.

Главное преимущество печатной прессы — как раз более качественная и проверенная информация. Наша газета, как и многие районки, выходит один раз в неделю. Мы тщательно продумываем тематику номера, ведь событие или новость могут потерять свою актуальность после сообщения в интернете. Продумываем оформление каждой первой полосы, большое значение имеют все публикуемые фотографии. Читателю должно быть интересно с нашей газетой.

Жители из сельской местности узнают о жизни в городе и районе из нашего издания: мы пишем о земляках и событиях, даем информацию из всевозможных служб и организаций. Основная часть наших читателей — люди старшего поколения. Многие пенсионеры продолжают выписывать районную газету, несмотря на растущие цены на подписку. Доступ в интернет есть не у всех. Зачастую читатели сами приезжают в редакцию, чтобы купить газету. Они делятся новостями и мнениями о прочитанном, хвалят, дают советы, а иногда приходят с критикой. Для наших постоянных читателей сайт не заменит бумажную версию.

В век интернета мы научились жить в виртуальной сети: развиваем сайт, ведем свои страницы в социальных сетях. И благодаря интернету мы получили совершенно новую аудиторию. Сегодня мы можем точно сказать, что нас читают не только люди старшего поколения, но и молодежь, и люди среднего возраста.

ВЫЖИВАТЬ ПО-НОВОМУ

В советские времена газета «Маяк коммунизма» (это прежнее название «Новоторжского вестника») была в каждом доме. И она действительно была единственным источником информации. В 90-е годы районным газетам пришлось учиться жить по-новому. Мы, как и все общественно-политические, а не рекламные и развлекательные издания, держимся на плаву.

Газета до сих пор издается и пользуется спросом у своей аудитории. Но настоящим бичом для печатного издания стал экономический кризис в период пандемии. Заметно снизились доходы рекламодателей и населения. Малый бизнес просто выживает. Приходится искать новые ниши для привлечения финансов в издание.