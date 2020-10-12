Как выживают районные газеты

Ответ прост: у нас есть своя аудитория, и мы ей нужны. Наши читатели нам верят
БУМАГА И ОНЛАЙН
Газетчикам всех уровней — от федеральных до муниципальных — приходится нелегко. Современное общество ушло в мировую паутину, и газета в привычном ее формате, отпечатанная на бумаге, становится менее востребованной. Время диктует новые правила игры на информационном поле. Боем без правил можно назвать беспорядочную и непрофессиональную подачу информации блогерами. Аудитория в социальных сетях требует мгновенной реакции на происходящие события. Переизбыток непроверенной информации (а зачастую просто фейковой) пагубно влияет на пользователей. От этого страдают профессиональные коллективы журналистов, особенно печатного слова.
Главное преимущество печатной прессы — как раз более качественная и проверенная информация. Наша газета, как и многие районки, выходит один раз в неделю. Мы тщательно продумываем тематику номера, ведь событие или новость могут потерять свою актуальность после сообщения в интернете. Продумываем оформление каждой первой полосы, большое значение имеют все публикуемые фотографии. Читателю должно быть интересно с нашей газетой.
Жители из сельской местности узнают о жизни в городе и районе из нашего издания: мы пишем о земляках и событиях, даем информацию из всевозможных служб и организаций. Основная часть наших читателей — люди старшего поколения. Многие пенсионеры продолжают выписывать районную газету, несмотря на растущие цены на подписку. Доступ в интернет есть не у всех. Зачастую читатели сами приезжают в редакцию, чтобы купить газету. Они делятся новостями и мнениями о прочитанном, хвалят, дают советы, а иногда приходят с критикой. Для наших постоянных читателей сайт не заменит бумажную версию.
В век интернета мы научились жить в виртуальной сети: развиваем сайт, ведем свои страницы в социальных сетях. И благодаря интернету мы получили совершенно новую аудиторию. Сегодня мы можем точно сказать, что нас читают не только люди старшего поколения, но и молодежь, и люди среднего возраста.
ВЫЖИВАТЬ ПО-НОВОМУ
В советские времена газета «Маяк коммунизма» (это прежнее название «Новоторжского вестника») была в каждом доме. И она действительно была единственным источником информации. В 90-е годы районным газетам пришлось учиться жить по-новому. Мы, как и все общественно-политические, а не рекламные и развлекательные издания, держимся на плаву.
Газета до сих пор издается и пользуется спросом у своей аудитории. Но настоящим бичом для печатного издания стал экономический кризис в период пандемии. Заметно снизились доходы рекламодателей и населения. Малый бизнес просто выживает. Приходится искать новые ниши для привлечения финансов в издание.
Существовать газете на условиях самоокупаемости сегодня очень сложно, почти невозможно. Мы работаем с постоянными рекламодателями, осваиваем рекламный рынок. Но при этом половину нашего бюджета составляют субсидии муниципалитетов — печатаем документы, решения, постановления местных органов власти и официальную информацию социальной направленности.
Финансовая поддержка необходима всем районным СМИ, а сейчас особенно. Налоговые льготы помогут решить часть проблем в период пандемии. Сегодня нет районной газеты, которая выживает за счет собственных доходов. Поэтому бюджетная поддержка — это нормально и очень весомо.
КАРАНТИН В ОФИСЕ
Режим самоизоляции сильно не повлиял на качество нашей творческой работы. Газета выходила в свет четко по графику. Мы приняли решение работать в офисе. Соблюдали все меры безопасности: каждодневная обработка помещений, личная гигиена, наличие масок. И большое доверие друг к другу.
Сложнее всего во время карантина было работать без «живого» общения с населением, читателями, внештатными авторами (а наш творческий союз с активом неравнодушных и пишущих людей — большое подспорье в работе редакции). В данной ситуации нужно сказать спасибо интернету: увеличился поток информации по электронной почте. А вся официальная информация о коронавирусе ушла на сайт издания, где ежедневно рассказывается о ситуации в регионе.
И МОЛОДОСТЬ, И ОПЫТ
Все редакционные задумки объединяют большое количество неравнодушных людей разных возрастов. Реализованные проекты помогают не только повысить имидж газеты, но и найти партнеров, рекламодателей и новых читателей.
Не первый год мы проводим встречи с молодежью в формате открытых уроков и презентаций. Эти тематические встречи подтолкнули нас к созданию школы юнкоров. Сотрудники редакции дают ребятам представление о работе в газете, знакомят с азами журналистики. Навыки нашей профессии помогут в дальнейшем молодым людям в жизни. С 2019 года проводим большую просветительскую работу по финансовой грамотности: «Дружи с финансами» — это совместный проект с Центральным банком РФ, в котором принимают участие юные корреспонденты.
Большое значение придаем пропаганде здорового образа жизни. Например, мы организовали совместную акцию «Когда мы знаем — рак отступает» с региональным руководителем благотворительной программы «Женское здоровье» и Торжокским педагогическим колледжем. Ее участниками стали около 150 студентов колледжей, проживающих в Тверской области, педагоги города и района. В рамках мероприятия выступили специалисты из областного онкологического центра, врачи вели благотворительный прием, работал волонтерский отряд, прошел «круглый стол». Итогом встречи стала организованная редакцией поездка в Тверь группы женщин из Торжокского района для профилактического осмотра на современном оборудовании в региональном онкологическом диспансере.
Мы ежегодно реализуем несколько проектов, приуроченных ко Дню Победы: «Правнуки Великой Победы», «Письмо солдату», «Война глазами детей». За последние годы издали два сборника — «Война прошла по их судьбе» и «Ветеран, живущий рядом». В них собраны публикации из газеты «Новоторжский вестник» с рассказами о непростых судьбах земляков в военное и послевоенное время подъема страны. Авторами рассказов стали сами читатели газеты, они же любезно предоставили фотографии из семейных архивов.
Стал для нас традиционным и межмуниципальный спортивный праздник «Все на старт: и молодость, и опыт», где редакция проводит легкоатлетическую эстафету на призы газеты «Новоторжский вестник». Как правило, в этих соревнованиях участвует до пятисот спортсменов из школ города и района. В позапрошлом году впервые в них приняли участие любители скандинавской ходьбы. В 2020 году из-за пандемии праздник пришлось перенести с мая на сентябрь. Надеемся, что он состоится.
Общественно-политическая газета «НОВОТОРЖСКИЙ ВЕСТНИК» (г. Торжок, Тверская область) издается с 27 апреля 1917 года. Выходит один раз в неделю. Объем — 12-16 полос. Тираж одного номера — 2000 экземпляров. Учредители: администрации города Торжка и Торжокского района, АНО «Редакция газеты «Новоторжский вестник».
Сайт: nvestnik.ru