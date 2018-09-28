Новая тема для приложения: миллениалы рожают

Обособление тематических продуктов может стать хорошим ресурсом для диверсификации бизнеса СМИ
Спецвыпуски по недвижимости, мебели или авторынку традиционно служили площадкой для сбора рекламы. Но теперь она падает в цене, так как интернет оказывает тем же рекламодателям те же услуги быстрее и дешевле (если не бесплатно). Однако тематические спецвыпуски все еще сохраняют свою привлекательность для читателей.
Так, наиболее популярными тематическими приложениями в The New York Times — даже со своей отдельной подпиской — стали «Кроссворды» и Cooking (кулинарное приложение). Причем Cooking зарабатывает не только на подписке, но и на продаже Cookbook (книги рецептов), и даже… на поставках продуктовых наборов «под ключ» для приготовления блюд по рецептам газеты. «Кроссворды» же ценны тем, что стали входной точкой на сайт для многих читателей, которые видят сбоку от кроссворда интересную новость и кликают, чтобы зайти почитать.
В мае этого года The New York Times объявила о новом тематическом проекте, ориентированном на контент, а не рекламу, — Parenting (хотя и для рекламы там есть потенциал). Это приложение, посвященное родительским заботам. Любому редактору понятно, о чем писать и как сделать интересно. Ключевая идея — обособить тематику и площадку, сделать отдельный продукт с точки зрения не только контента, но также маркетинга и продаж.
«Родительские» приложения развивают также The Atlantic и BuzzFeed. Поговаривают даже о новом поколенческом и культурном явлении, которое СМИ пытаются обслужить. Ведь миллениалы, то есть первое цифровое поколение, входят в родительский возраст.