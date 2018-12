В NYT рассказали, почему качественная журналистика стоит того, чтобы за нее платить

The New York Times запустила рекламную кампания The Truth Is Worth It («Правда того стоит» — ЖУРНАЛИСТ) — серию видеосюжетов о том, чего на самом деле стоит сделать качественный материал из самых разных точек мира.

Дэвид Рубин, глава по маркетингу New York Times:

Единственный способ, который помогает нам обеспечить наших читателей качественной журналистикой — это инвестиции, что мы делаем в работу наших репортёров. Это требует ресурсов, чтобы делать всё на высочайшем уровне. Рекламная кампания выходит в непростое время, когда анти-медийная риторика активно распространяется, а печатные тиражи падают.

В рекламной кампании NYT сделала акцент на уже опубликованные большие и затратные в производстве журналистские материалы.